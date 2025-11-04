謝侑芯最後身影「7閨密熱舞」 她遭指在場 不忍揭真相

謝侑芯網紅閨密遭轟冷血，Yumi.k不忍發聲了。（圖／翻攝自Yumi.k臉書、謝侑芯IG）





31歲網紅謝侑芯上個月在馬來西亞身亡後，歌手黃明志不僅與她同房，還驗出毒品反應，今（4）日案情出現重大進展，將朝謀殺罪偵辦。而謝侑芯生前最後現身影片中的7名網紅閨密，在死訊曝光後照常曬美照發業配，遭網友砲轟「冷血」，對此，擁有百萬粉絲追蹤的網紅Yumi.k也親上火線回應了。

謝侑芯IG最後一則影片出現在19日，由馬來西亞DJ「VALENT鄔唯」發布，配文寫下佳麗們請出場」，只見網紅們打扮火辣，在泳池邊性感熱舞，包含台灣DJ藍星蕾、DJ Leina Lei、JENNA CHEW周甄娜、網紅Yumi.k等。不過在她身亡後，不僅沒人發聲哀悼，所有人閉口不談，就像沒發生任何事情一樣繼續發美照，讓網友直呼是「塑料姐妹」。

對此，Yumi.k終於不忍發聲，「希望你們是關心，不是八卦當酸民。」她表示影片拍攝時間是9月，「我們是9/1去峇里島，9/5返台，大家旅遊拍攝影片 ，影片拍攝了很多，有些到現在還沒發。」她也在留言區附上9/4回程在飛機上拍的照片自證，強調自己至今還沒去過馬來西亞，也呼籲外界尊重逝者，「你們講話不要那麼不留口德，要的是找真相不是一直攻擊。」



