謝侑芯案最新進展！家屬委託律師出手 要求警方全面調取五星級飯店監控

網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝第16天，家屬終於採取法律行動！據媒體《中國報》報導，家屬已委託當地具豐富刑事經驗的律師團出面，正式向警方發函，要求全面調取案發飯店的監視畫面與相關資料，確保真相能被完整還原。

律師陳俊達透露，律師團已致函金馬警區刑事調查科，要求警方保存並檢視案發前後三小時內的所有監視器畫面，包含飯店大門、電梯、走廊及謝侑芯房間出入口。他強調，任何曾進出該房間的人士都應納入調查範圍，無論是房務人員或其他工作人員，都須釐清他們的進出時間與死者的關聯。

除影像資料外，律師團也要求警方調取飯店入住與退房記錄。（圖／《中國報》提供）

除影像資料外，律師團也要求警方調取飯店入住與退房記錄，以及相關人員在案發前後六小時的通話與訊息往來紀錄，以釐清案發當晚是否有人與謝侑芯接觸或互動。他指出，這些證據的保全與分析是釐清死因、重建案情的關鍵，「任何一段缺漏都可能造成真相被掩蓋。」

謝侑芯的家屬目前仍身處極大悲痛中，不過律師團強調，會全力協助家屬完成法律程序，確保案件調查過程公開、公正且透明。謝侑芯離世的地點為吉隆坡市中心的五星級「悅榕莊酒店」（Banyan Tree Kuala Lumpur），該地段為當地頂級商圈，周圍環繞摩天大樓與公園，距離柏威年廣場僅數分鐘路程，每晚房價約新台幣7至8千元。

這起案件因涉及高階飯店與藝人身分，一直受到台馬兩地媒體密切關注。目前馬來西亞警方尚未對家屬的最新請求做出正式回應，不過外界預期，若調取監視器與通聯紀錄進展順利，將可能成為釐清案情的重要轉折點。

