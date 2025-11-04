謝侑芯案轉謀殺 大馬警通緝黃明志1／黃明志涉謀殺失聯中 馬來西亞警發布通緝令

黃明志遭通緝。（黃明志臉書）

台灣網紅謝侑芯，上個月在馬來西亞飯店猝逝，如今案情出現重大進展。今天馬來西亞警方宣布，全案正式升級為謀殺案件來偵辦。而在命案現場的大馬歌手黃明志，身上被驗出有毒品反應，現場也被查獲毒品。如今馬來西亞警方將案件偵辦罪名升級，從毒品案件變成謀殺案件，正式對黃明志發布通緝。

穿著黃色泳衣大秀身材，這是網紅「護理女神」謝侑芯，10月19日在IG留下的最後身影。她在22日魂斷馬來西亞。大馬警方11月4日宣布，將以持毒及濫用毒品罪名起訴歌手黃明志，並將全案朝「謀殺案」方向偵辦。若罪名成立，黃明志最高恐面臨死刑。

吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，調查正在進行中，警方會採取全面性的調查，會追溯所有死者的動向，然後再詢問嫌疑人。警方表示，將從多角度徹查此案，包括死者生前是否曾遭性侵。 至於死者遺體是否已經領回，警方則表示相關程序正在進行中。

吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，已經向很多相關的人錄取口供，涉及工作人員、保全人員、飯店，包括從機場到飯店方向的動向，這些都是涉及調查的元素，整體調查非常綜合。

當地媒體《中國報》走訪黃明志老家，黃明志的父親透露，兒子兩天前有打電話報平安，並告知家人一切等待警方的調查。吉隆坡總警長拿督法迪爾也表示，警方正在尋找其他目擊者，希望公眾能夠提供協助，共同合作。不過，《中國報》記者實際致電發現，黃明志手機持續關機，經紀人也未做出回應。根據出入境紀錄，案發後黃明志還沒離開馬來西亞。警方證實他仍未到案，目前人失聯中，也不排除他刻意隱匿行蹤，或暫時切斷聯繫以規避追查。





