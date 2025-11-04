謝侑芯案轉謀殺 大馬警通緝黃明志2／謝侑芯家屬將告黃明志3大罪 案發奢華五星酒店曝光

謝侑芯（右）命喪馬來西亞。（翻攝IG）

整起案件朝謀殺案偵辦，黃明志先前喊自己被設局。但從他說自己沒有吸毒被打臉的狀況來看，黃明志的說詞恐怕也沒有這麼可信，如今這間命案發生的飯店曝光，是吉隆坡五星級飯店「悅榕莊酒店」，傳出一晚房價最貴超過新台幣七萬元。謝侑芯的家屬，據了解今天也抵達了馬來西亞。

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，傳出遺體已經相驗，目前仍擺放在醫院太平間。根據《中國報》報導，家屬已在4號抵達馬來西亞，但因案情逆轉成謀殺，得等待警方下一步指示，才能辦手續領回遺體，再火化帶回台灣。家人更決定委任律師向黃明志提告，控訴吸毒、提供毒品和謀殺三大罪。同時傳出，家屬和委託人員疑似被跟蹤，人身安全有疑慮。

黃明志曾跳著詭異舞步，畫面還寫下「遠離毒品、愛惜生命」，如今看來格外諷刺。他聲稱沒吸毒，但現場搜出9顆搖頭丸，還驗出4種毒品陽性反應。而他指控馬來西亞救護車延誤一小時才抵達，這說法也被衛生部打臉。

還原當下，22日中午接到電話，兩分鐘內派車出勤，只花26分鐘抵達現場。法醫高大成指出，「不知道是被人餵毒，還是她自己要吃，但不管怎樣，她如果吃兩種以上的毒品，造成猝死的可能性非常高。」經紀人也在動態怒嗆馬來西亞，「這麼先進的地方，怎麼可能吉隆坡救護車會延誤一小時」，痛批黃明志污辱馬來西亞急救人員。

空中酒吧眺望整個吉隆坡夜景，這裡就是謝侑芯猝逝的飯店「悅榕莊酒店」，位處金三角核心地帶，走路15分鐘到知名購物商圈，是著名國際奢華飯店，住一晚最便宜7千3百元起跳，頂級總統套房更被封為「空中宮殿」，一晚房價破七萬台幣，兩人入住期間正值東盟峰會，這裡也是指定接待飯店，周邊維安全面升級，卻也因為黃明志行跡可疑，引來警方盤查，才讓全案因此曝光。





