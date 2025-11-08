謝侑芯死因不明！閨密赴大馬「追真相」遭酸蹭熱度 氣炸了發律師函反擊

娛樂中心／綜合報導

網紅謝薇安赴大馬追謝侑芯命案真相，遭網酸蹭熱度。（圖／翻攝自IG missingvivian）

網紅「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞五星飯店猝逝身亡，引發各界關注。她的閨密友「最強奶媽」之稱的謝薇安在事件爆出後，第一時間奔赴大馬追查真相，怎料卻遭部分網友質疑「蹭熱度」、「博版面」，甚至散布惡意謠言。對此，謝薇安6日晚間正式透過律師發出聲明與律師函，強調自己「從未藉此牟利」，呼籲外界停止不實攻擊。

謝薇安於律師函中表示，自己與謝侑芯的關係並非如外界揣測的泛泛之交，2人早在六、七年前就因同為寫真出版社旗下藝人結識，從工作夥伴發展成好友，多年來彼此相互支持與照應，「我們幾乎每天都會透過微信聯絡，談工作、聊生活，她對我來說就像家人一樣。」

謝薇安發律師函警告網友，將依法提告維權。（圖／翻攝自謝薇安 IG）

她透露，10月21日收到謝侑芯最後一則吃晚飯的訊息後，便再也聯絡不上對方，當下感覺異常，立刻動員友人尋找。直到10月30日接獲噩耗，得知謝侑芯陳屍於吉隆坡飯店浴缸內，當下她立刻暫停所有工作行程，親自前往馬來西亞，只為確認事發經過與真相，「不是為了曝光，也沒有任何商業目的。」

針對外界質疑她「趁熱蹭流量」、「拍片牟利」，謝薇安嚴正駁斥：「事件發生後，我所有公開發言與貼文，唯一目的就是希望釐清真相。我沒有發布任何業配或商業宣傳內容，也未接受任何媒體酬勞，所有行動純粹出於對好友的關心與責任感。」

律師聲明中也特別指出，近期社群上出現的惡意留言與影射，已造成當事人名譽損害，若再有人散布不實言論，將依法提告維權。謝薇安同時呼籲輿論應回歸理性，尊重亡者與家屬，「請停止製造與轉傳錯誤資訊，讓真相能在透明、公正的調查中浮現。」目前馬來西亞警方仍在針對謝侑芯死因進行調查，包含飯店監視畫面、通訊紀錄等證據皆已封存。謝薇安強調，她會繼續配合律師與相關單位，盼望好友死因能早日水落石出，並為逝者討回公道。

