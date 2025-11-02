謝侑芯死因成謎！傳心臟病又捲毒品案 醫師點名要檢查：自然死亡機會低

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯驚傳10月31日在馬來西亞因「心臟病發」猝逝，享年31歲。沒想到大馬歌手黃明志遭爆當時人在現場，被警方逮捕後搜出9顆疑似毒品的藍色藥丸，初步檢驗發現有4項毒品反應。不過黃明志發聲否認，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，強調等待警方報告就會水落石出。對此，胸腔科醫師蘇一峰分析，「這年紀年輕女性自然死亡的機會非常低，應該要檢查體內是否有毒品反應！」

謝侑芯經紀人Chris先前表示，謝侑芯因「突如其來的健康意外」過世，當地的醫院報告出爐說是「心臟（病）發作」，不過謝侑芯生前身體健康、愛運動沒病痛，讓家人相當錯愕；不過當地媒體報導，黃明志當時人就在現場，身上查獲疑似毒品的藍色藥丸，被警方帶回初步檢驗後，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品呈陽性反應。

廣告 廣告

對此，黃明志發聲駁斥，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，稱自己先前不回應是因為案件仍在調查，甚至收到勒索，黃明志說，兩三個月後警方報告出來後，事實就會水落石出；不過Chris發聲質疑，大馬警方的正式聲明和他們被告知的「心臟驟停」、黃明志說法完全不同、前後矛盾，要求黃明志正面回答，同時自己也會持續和私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作。

針對謝侑芯死因的死因成謎，蘇一峰在《中時新聞網》臉書粉專留言分析，「這年紀年輕女性自然死亡的機會非常低，應該要檢查體內是否有毒品反應！」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

籃球》領航猿緊盯 半獸人首秀敗北

邵雨薇勾楊祐寧車震 大喊脖子痠

《財劃法》衝擊 精障者服務恐斷鏈