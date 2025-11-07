謝侑芯死2週才變謀殺案！延扣黃明志 大馬官方親揭背後關鍵原因

台灣網紅謝侑芯陳屍馬來西亞飯店浴缸，全案從猝死升級為謀殺案。取自謝侑芯IG



台灣網紅「護理女神」謝侑芯陳屍馬來西亞飯店房間浴缸，原本稱是心臟問題導致猝逝，兩週後，馬國警方重大進展改以謀殺偵辦，通緝歌手黃明志，且在黃投案後延扣6天，配合調查整起謀殺案。中間時隔兩星期惹議；《中國報》報導，内政部長拿督斯里賽夫丁解釋，這是因為相關案件分類需謹慎，且需符合程序。

報導指出，斯里賽夫丁強調案件調查的首要步驟是進行法律分類，而這一過程需要依據初步證人陳述和相關證據，經過嚴謹評估才能决定援引是當的法令條文，依此制定調查策略，時間上可能有所延遲。進一步說明最重要的是，警方必須在最洽當和合理的法律框架下，追求真相、維護公義。

廣告 廣告

謝侑芯命案牽扯出歌手黃明志在場，大馬警方辦案中，謝侑芯的閨蜜謝薇安多次為她叫屈，更飛赴大馬太平間見最後一面，在IG透露，她從醫院、警方到太平間，心情很沉重。

謝薇安也在個人粉絲群組曬出人在太平間用硬幣擲筊的畫面，嘗試和謝侑芯對話，而結果為聖筊（一正一反），感嘆說「謝謝祢有回應我，最後一程，只能到這裡了！」流露她對好友的不捨。

馬來西亞知名歌手黃明志(取自黃明志臉書)捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案。取自謝侑芯IG

謝薇安多次為謝侑芯之死叫屈，透露她在謝侑芯失聯後，第一時間動用所有人脈協尋，「我其實當天也知道『那個人』就在現場了，還知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋」。由於謝侑芯的命案涉及謀殺和毒品，黃明志遭通緝，神隱2天，一度傳出已經潛逃泰國，5日凌晨在友人陪同下前往當地警區總部投案，延扣6天配合警方調查。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動