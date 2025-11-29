謝侑芯法會畫面疑曝光 知情人士爆黃明志被黑內幕

疑似謝侑芯法會畫面流出。（摘自IG／william19900403)

黃明志捲入網紅謝侑芯命案一度遭警方帶回偵訊多日，目前案件仍在調查中。謝侑芯骨灰22日返台，日前在桃園某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。

畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式，現場氣氛莊嚴凝重，法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地、回到該回的地方，法師當場召喚謝侑芯魂魄：「謝侑芯妳來了嗎？如果妳來了，給我一個聖筊。」現場出現聖筊，隨後，法師持續誦經，以「功德迴向」為謝侑芯祈福，希望借由儀式讓她的魂魄得以安息、不再漂泊。

因成為謝侑芯生前最後接觸的人，黃明志不斷遭議論，近日他推出新歌〈誤解就誤解〉，為自己發聲。相關人士透露，黃明志近年因許多敏感議題與馬來西亞部分中文媒體結下樑子，從他出道開始，因為敢唱別人不敢碰的體制與議題，那些媒體就火速給他貼上「粗俗」、「叛國」、「亂源」、「問題製造者」的標籤，他的歌不能播、他做善事沒人報、他拿國際獎也常被刻意忽略，所有能遮、能黑、能曲解的角度，幾乎都被用上。

知情人士透露這回透過新歌歌詞，他大力反擊，「大家聽到的可能是他一貫的辛辣歌詞，但這首歌根本不是一時衝動，而是累積了十多年的恩怨一次引爆。」

