謝侑芯浴室亡！黃明志控「救護車遲到1hr」說謊 官方打臉：26分鐘到

娛樂中心／施郁韻報導

台灣網紅謝侑芯猝死，黃明志捲入命案。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯IG）

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，遭依擁毒及濫用毒品2罪名起訴，黃明志目前交保釋金獲准保釋。黃明志指控，當時救護車晚一小時抵達，衛生部發聲打臉。

黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

據大馬媒體《中國報》報導，黃明志指控案發時，救護車在報案後1小時才抵達，衛生部駁斥此說法，相關單位獲報後，2分鐘內就派出救護車出勤，10月22日12時30分趕往現場，12時56分就抵達事發地點，花費26分鐘。

黃明志體內驗出4種毒物反應，身上被搜出9顆疑似毒品的藍色藥丸，如今他涉毒及濫用毒品2罪名，若罪名成立，恐被關至少2年、3鞭打和罰款等。

黃明志則發文強調自己沒有吸毒，也未持有任何毒品，僅坦言「最近喝酒比較多」，呼籲外界耐心等待警方報告出爐，預計約需兩、三個月，「相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方報告出來就水落石出。」



