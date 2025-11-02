謝侑芯浴缸猝死案新進展 黃明志遭驗出「對4毒品呈陽性」

台灣網紅謝侑芯，因甜美外型與護理師背景，被封為「護理師女神」，不料上月30日卻在馬來西亞拍攝期間驚傳猝逝、倒臥飯店浴缸身亡，享年31歲。事件爆出後，死因一度被質疑不單純，今（2日）再度出現震撼性發展，歌手黃明志被爆出當時也在現場，且身上被搜出9顆疑似毒品的藍色藥丸，遭當地警方逮捕。

根據馬國媒體《光明日報》報導，警方指出，黃明志被捕時身穿白色T恤、戴著帽子與眼鏡，準備離開吉隆坡一處五星級飯店，但因舉止可疑遭到盤查。黃明志供稱，他與謝侑芯為拍攝影片而共處一室，期間謝侑芯進入浴室洗澡後久未出現，他入內查看才發現對方倒臥浴缸中，隨即實施心肺復甦術（CPR），但仍回天乏術。

警方進一步搜查時，發現現場疑似有毒品與壯陽藥，隨即將黃明志帶回警局驗尿。警方則懷疑謝侑芯生前可能吸毒，並和黃明志發生性行為，甚至不排除死後遺體被從床上移動至浴室的可能。金馬警區主任沙扎里助理總監證實此案，根據初步結果顯示，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品呈陽性反應，強調目前死者死因仍待法醫化驗報告釐清，將持續深入調查。

針對外界質疑與媒體報導，黃明志稍早發文全面否認吸毒與相關指控，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」，其經紀人也回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

目前黃明志已於上月24日在吉隆坡第一刑事推事庭被起訴吸毒和持毒，案件預計於12月8日開庭審理，事件持續引發外界關注與震驚。

