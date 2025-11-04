謝侑芯浴缸離奇身亡！ 高大成：混毒會增大致命風險

31歲台灣網紅「護理系女神」謝侑芯驚傳在馬來西亞吉隆坡五星級飯店離奇身亡，同行的馬來西亞歌手黃明志被搜出9顆搖頭丸，尿液檢測對4種毒品呈陽性反應，警方已將此案朝「謀殺方向」偵辦。而法醫高大成則表示，若同時混用多種毒品以追求更強快感，致命風險會大幅上升。

法醫高大成表示，若同時混用多種毒品以追求更強快感，致命風險會大幅上升。（圖/中天新聞）

據馬國媒體報導，謝侑芯被發現陳屍於吉隆坡一家五星飯店浴缸內，警方進入現場時，黃明志亦在房內。警方搜查後在房內查獲9顆藍色藥丸，經檢驗證實為搖頭丸。此外，黃明志尿液檢測對安非他命、K他命、大麻與冰毒等4種毒品呈陽性反應。

廣告 廣告

針對這起案件，資深法醫高大成直言：「年輕女性若沒有特殊疾病病史卻突然猝死，是非常不尋常的！」他指出，吸毒可能誘發心律不整或心室顫動，是年輕族群猝死常見原因之一。高大成強調，很多人會混用多種毒品以追求更強快感，若如此致命風險會大幅上升。

大馬歌手黃明志捲入謝侑芯猝死案，疑似吸食安非他命、甲基安非他命、K他命以及四氫大麻酚等4項毒品。(圖/翻攝謝侑芯IG、黃明志臉書)

關於外界質疑死者遺體可能遭移動，高大成表示，可從屍斑分布位置判定是否被挪動，但若是在臨死當下搬動，判定難度將大幅提高。此外，高大成也提醒，毒品反應不應只驗尿液，而是應同步檢驗死者毛髮與涉案人士體內殘留，因為「毛髮就像年輪，一天長一點，每種毒品使用記錄都會留下痕跡，是不是第一次、一試成癮，全都驗得出來」。

據《星洲日報》報導，謝侑芯的遺體已於吉隆坡中央醫院完成解剖，目前仍存放在太平間內。事發至今已2週，醫院尚未接獲家屬領回通知。大馬警方透露，謝侑芯的親屬已抵達當地，但尚未與警方正式會面。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

謝侑芯赤裸陳屍浴缸現蹊蹺！ 高大成：毒品與遺體移動成關鍵

北市豪宅雙屍「沙發留不明白粉」 高大成：同時暴斃機率不大

花蓮23歲女遭殺棄屍「遺骸不全」 高大成：被野獸啃食