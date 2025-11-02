謝侑芯海外猝逝！生前「最後專訪」畫面曝 親吐轉行原因：裸體很好看

台灣女網紅謝侑芯上月赴馬來西亞期間猝逝，震驚網路圈。（圖／翻攝自IG，圤智雨）

台灣女網紅謝侑芯上月赴馬來西亞期間猝逝，震驚網路圈。據悉，她生前最後一次公開專訪，是在節目《圤雪BS》的專訪中。影片中，謝侑芯身穿灰色背心與短裙，落落大方地談論自己從護理師轉型為大尺度模特兒的歷程，直言「想快速累積粉絲，也覺得自己裸體很好看」，展現真性情與坦率的一面。

謝侑芯死訊曝光後，台灣網紅推手圤智雨在社群上分享謝侑芯生前最後一次接受節目《圤雪BS》專訪的畫面，寫下「緬懷我們的護理師女神」。影片中，謝侑芯穿著灰色背心與短裙，談及自己從護理師轉型為大尺度模特兒的心路歷程，直言是為了快速累積粉絲，也認為「自己的裸體很好看」。

《星洲日報》報導，馬來西亞警方透露上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，發現黃明志神色慌張、行為可疑，遂上前攔查。黃明志當時強調自己沒有使用違禁品，然而警員隨後依其口供押回酒店房內調查，發現謝侑芯倒臥浴缸內、全身赤裸，已明顯死亡，但浴缸及地面並無積水。

根據黃明志供述，他與謝侑芯當晚合作拍攝影片，雙方在飯店房內討論至深夜，後來謝侑芯說要去浴室洗澡，過了半小時都沒出來，他便入內查看，驚見對方已無呼吸，立即施行心肺復甦術，最終仍無法挽回悲劇。

報導指出，警方在房內發現毒品及壯陽藥，並對黃明志進行驗尿。金馬警區主任沙紮里助理總監證實，黃明志確實和這起案件有關，但謝侑芯死因仍不明朗，需等待化驗局進一步檢驗。至於黃明志，初步尿檢結果顯示他對安非他命、甲基苯丙胺、K他命及四氫大麻酚呈陽性反應。

馬來西亞警方懷疑，謝侑芯生前可能曾吸毒，並與黃明志發生性關係，不排除是先在床上死亡後，才被移至浴室。據了解，黃明志已於上月24日在吉隆坡第一刑事推事庭被控吸毒與持有毒品2項罪名；他否認指控，案件將於12月8日開庭。

