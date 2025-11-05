謝侑芯涉毒身亡？偵查進度曝光 解剖報告需等3個月

關於謝侑芯的解剖報告，大馬警方指出需要3個月的時間才能完成。（圖／IG@irisirisss900）

台灣網紅謝侑芯命案曲折離奇，目前警方所有證據都指向與歌手黃明志涉毒有關，引起大馬、台灣兩地高度關注。今（5日）下午，吉隆坡總警察已下令，警方將全面徹查此案，並指出死者的毒物和解剖報告，預計需要3個月才會出爐。

據《新海峽時報》報導，吉隆坡總警察法迪爾表示，關於謝侑芯的毒物和解剖報告，還需要3個月才能完成，但在這段期間，警方將會對此命案展開徹底調查。

另外，他也說明，黃明志是在5日凌晨左右投案，警方也已經獲得推事批准，延扣黃明志至本月10日作深入調查。不過，對於是否還有其他人士捲入此案，或是被逮捕拘提到案以利調查等，法迪爾一律婉拒回答。

廣告 廣告

黃明志向來都跟大馬政府、警方不對盤，也讓案情變得撲朔迷離。（圖／中時資料照）

今日淩晨，黃明志終於透過IG現身說明，強調已經主動投案，並全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，「我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過」。

由於警方證據確鑿，指稱黃明志在案發現場，且身上疑似攜帶多項毒品藥物，再加上陸續有多大尺度網紅發聲指控黃明志過去的所作所為，就連謝侑芯經紀人Chris都喊話要黃明志面對。目前網路、社會所有風向都倒向謝侑芯，紛紛期盼盡早查明真相。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

鄭怡悲坣娜離世「無法接受」

WTA年終賽》解決奧運金牌 謝淑薇女雙有望4強

化外之醫 登澳洲公視SBS首部台劇