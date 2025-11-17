謝侑芯準備回台！遺體今領出火化 大馬警方曝光最新進度

謝侑芯今日火化，骨灰將運回台灣。翻攝IG@irisirisss900

網紅「護理女神」謝侑芯10月22日驚傳在馬來西亞高級飯店猝逝，由於歌手黃明志捲入案情中，至今仍在調查中，遺體在當地醫院存放將近25天，今（16）日上午終於獲警方批准領出來，會由家屬進行火化儀式，再將骨灰運送回台灣。

謝侑芯遺體今火化 男家屬上午已領出

根據馬來西亞媒體《星洲網》、《中國報》報導，謝侑芯的遺體今早8點半由男性家屬委託律師與殯葬人員抵達吉隆坡醫院，完成領取手續後，於上午10點15分送抵火化，經簡短上香與道士超渡儀式後，於10點30分正式推入火化。

黃明志（左）捲入謝侑芯命案持續延燒。翻攝namewee、irisirisss900 IG

謝侑芯骨灰空運來台 生命畫下句點

謝侑芯的經紀人先前透露，家屬因健康因素無法親赴馬來西亞處理後事，只能透過律師與當地殯葬單位協助全程代辦，另一方面，警方指出，火化程序完成後，骨灰將盡快運回台灣，畫下生命最後的安息句點。

黃明志獲口頭保釋 完整報告已送總署審核

謝侑芯猝逝後，外界質疑死因不單純，創作歌手黃明志因人就在現場並被搜出疑似毒品的藍色藥丸，一度被警方列為調查對象。案情後來轉為謀殺案偵辦，黃明志於13日獲得警方口頭保釋，期限至26日，警方表示，待屍檢結果出爐後，將把完整報告送交吉隆坡檢察總署審核，目前在調查黃明志、謝侑芯的通訊內容。

