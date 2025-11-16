謝侑芯準備回家了！大馬火化「父母視訊送別」...場面哀戚惹鼻酸
娛樂中心／綜合報導
31歲「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，遺體因調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，今（16）日警方終於同意家屬領出遺體，遺體領出後也立即被載往火化場。據了解，謝侑芯的父母並無親自前往馬來西亞，而是透過委任律師代表家屬處理後事，僅透過視訊送愛女最後一程。
根據《中國報》報導，謝侑芯父母委託律師、家屬代表和殯葬業者以最高規格處理女兒身後事，代表律師陳俊達受訪表示，謝父、謝母難以接受女兒的離開，至今未平復情緒，「就連剛剛通過視頻（視訊）聊天，讓他們目送愛女最後一程時，家屬還是非常悲傷。」
陳俊達進一步透露，目前需要等家属平復情绪、安頓好各項事務，且徹底處理完謝侑芯的身後事之後，才會決定下一步的行動，據悉，律師目前仍在等待相關手續和文件齊全，預計下週可將謝侑芯的骨灰運回台灣，但具體時間仍需由家屬決定，「家屬會等謝侑芯的遺體火化完成後，才決定何時將她的骨灰送回台灣。」
