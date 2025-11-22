謝侑芯火化後返台了！黃明志持毒案仍待調查
台灣女網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡酒店客房意外身亡，警方現場發現疑似搖頭丸藥物，原先判定猝死，後依謀殺展開調查。謝侑芯火化六天後，家屬代表今（22）日搭機返台，下午1至2時安全到家。
黃明志因尿液初篩毒品呈陽性，隨後遭控危險毒品相關罪，於13日獲警方口頭保釋，可外出至26日，並需配合後續偵辦；而謝侑芯的遺體於本月16日獲警方核准領出，由家屬及律師陪同完成火化，馬來西亞台北經濟文化辦事處也證實返台相關文件與驗證手續已完成。
