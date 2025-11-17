謝侑芯火化日黃明志做「一舉動」！網怒轟：脫不了關係

娛樂中心／張予柔報導



馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被大馬警方依謀殺罪二度延扣，但警方暫無證據顯示黃明志涉及此案，因此在警方擔保下獲釋，獲得短暫自由，直至謝侑芯的屍檢報告出爐。經當地檢調程序後，遺體於16日完成火化，但家屬因無法親赴大馬，只能透過視訊送女兒最後一程。與她生前最後接觸、被調查的黃明志，火化當天下午突然在社群平台「做1事」，引發網路熱烈議論。









黃明志在謝侑芯猝逝後，被警方拘留9日調查，雖已在口頭保釋下返家，但外界質疑聲浪始終不斷。16日他突然在臉書與 IG 無預警上傳「全黑畫面」，整個版面毫無文字說明，也未再貼文解釋。突如其來的異動讓網友錯愕，「我以為手機壞了」「什麼意思？」「你還好嗎？」也有網友猜測他正在悼念謝侑芯，紛紛表達支持，但同時也有人質疑此舉「無助於澄清」，甚至認為他與事件「脫不了關係」。

事實上，黃明志從保釋後便曾在社群平台回憶謝侑芯身亡的瞬間。他表示那是他第一次看著一個人在自己面前離世，「我很難過、很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天」，更坦言當下的畫面，將永遠停留在他的腦海中。貼文中原本提到「希望大家不要再網暴往生者，職業不分貴賤」，在文章發布半小時後，被他修改為「拍OF（成人內容平台）不代表她就是不正經的人」，替謝侑芯平反，也再度呼籲外界不要羞辱死者。





