謝侑芯火化日黃明志發布「全黑畫面」 網友反應兩極

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣網紅謝侑芯赴馬來西亞工作，不幸於10月22日在馬來西亞吉龍坡高級飯店驟逝。經檢查後，昨（16）日遺體完成火化，骨灰預計本週運回台灣。而事發當日在現場的馬來西亞歌手黃明志遭延扣後獲釋，他在謝侑芯遺體火化當天在社群上發布一張全黑畫面，突如其來的舉動引起外界熱議。

謝侑芯的遺體昨（16）日獲准批領並送往火化，與她生前最後接觸的黃明志，突然在當日下午於臉書與IG上傳「全黑畫面」。（圖／翻攝黃明志、謝侑芯 IG）

台灣網紅謝侑芯驟逝後，遺體存放在醫院長達25天，直至昨（16）日獲准批領並送往火化。與她生前最後接觸的黃明志，突然在當日下午於臉書與IG上傳「全黑畫面」，沒有撰寫任何文字，更將頭貼、封面照都換成全黑。這一舉動讓網友十分困惑，留言區充滿「？？？」、「怎麼了啦？」、「你還好嗎？」。

廣告 廣告

有網友猜測他在悼念謝侑芯，留言「rip」、「加油！don't give up」，給予鼓勵；但也有人持保留態度，認為他與謝侑芯的案件有關，寫道：「別假假了」、「#2025年奥斯卡影帝黄明志」，更有人質疑他的發文動機，「律師教你的嗎？這樣可以判輕點嗎」，反應兩極。

黃明志昨日下午突然在臉書與IG上傳「全黑畫面」，沒有撰寫任何文字。（圖／翻攝黃明志 IG）

據《中國報》報導，謝侑芯父母在女兒火化當日並未到現場，而是透過視訊送女兒最後一程，全程委託律師處理，事後將把骨灰送回台灣；而黃明志在社群媒體的舉動，仍持續引起關注。

更多FTNN新聞網報導

馬警將在明日放人！黃明志「暫無證據」涉謝侑芯猝案 經紀人僅吐一句話

冒充謝侑芯家屬領遺體？不明人士試圖認屍遭拒 總警長證實了

朝謀殺偵辦！黃明志「遭扣留6天」期滿仍不放人 大馬警方：申請二度延扣

