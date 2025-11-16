謝侑芯火化日黃明志突PO「一畫面」！ 網嚇壞：到底怎麼了？

謝侑芯（右）遺體今火化，黃明志（左）社群網站貼文引起網友熱議。（翻攝謝侑芯IG、黃明志IG）

台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日突於馬來西亞吉隆坡一家高級飯店猝逝，震驚社會。遺體今（16日）上午已在當地完成火化儀式，家屬透過視訊方式進行送別，預計下週將骨灰運返台灣。與謝侑芯生前最後接觸的馬來西亞歌手黃明志，稍早在社群網站發布「全黑畫面」，引起網友熱議。

突改「全黑畫面」 網好奇：象徵什麼？

黃明志因涉入謝侑芯命案，曾被吉隆坡警方拘留9日，目前雖已獲得口頭保釋，但餘波盪漾。謝侑芯火化當天下午，黃明志在IG無預警貼出「全黑畫面」圖片，未附任何文字，臉書頭像、封面照則同步換成黑色，突如其來的舉動引發網友討論。

黃明志全黑圖曝光後，許多網友誤以為手機故障，驚呼：「我以為手機壞掉了」「Loading？怎麼回事？」「？？？？？」留言區幾乎被問號淹沒。也有網友擔心他情緒狀況，紛紛留言：「你還好嗎？」「平安」「不要嚇人啦」。

有部分網友則解讀，黃明志是在悼念謝侑芯，留言「R.I.P.」「願她安息」「希望她一路好走」。但也有人持保留態度，質疑「警方說沒關聯不代表沒責任」「這樣真的有比較好嗎？」「還是不太能接受」，反應兩極。

黃明志在IG發出全黑圖，未寫下隻字片語。（翻攝黃明志IG）

親述急救經過曝心境 貼文內容再調整用意為何？

事實上，黃明志在獲得保釋後，曾在社群平台發文，回憶謝侑芯離世當時的情景，寫道：「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中。」原先貼文最後一段，他曾呼籲：「希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的」，但因引發網友討論，他又將內容調整為：「拍OF（OnlyFans）不代表她就是不正經的人」，替謝侑芯平反。

