謝侑芯火化運回台！閨蜜謝薇安不捨「獨自躺25天」：辛苦了

台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日驟逝於馬來西亞高級飯店，今（16）日上午遺體由男性家屬領出，於當地完成火化，接下來會將骨灰運送回台，由於謝侑芯父母身體狀況欠佳，無法親赴當地，只能透過視訊連線送別愛女最後一程。謝侑芯的閨蜜「最強奶媽」謝薇安也在IG限時動態發文哀悼：「一個人躺在那邊25天……堅強勇敢的祢，辛苦了。」

閨蜜謝薇安發文悼念：妳會是天上最美的仙子

謝薇安在限時動態中寫下：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子。一個人躺在那邊25天⋯⋯堅強勇敢的祢，辛苦了。」隨後她又以宗教祈禱文為亡者送行：「主，耶穌基督，全人類的救主……求祢以慈愛接納她的靈魂。」她也送上祝福：「與善良的亡者一同復活、團聚於天國。」

警方證實火化完成 骨灰將盡快運回台灣

綜合馬來西亞媒體報導，謝侑芯遺體在醫院保存近25天後，終於完成火化。警方表示，火化結束後，骨灰將盡快安排運回台灣安葬，經紀人也透露，家屬全程以律師代辦後事，盼外界給予空間，讓謝侑芯安息。

黃明志仍列調查對象 待屍檢報告揭真相

謝侑芯死因仍待釐清，案發時人就在現場的馬來西亞歌手黃明志，被搜出疑似毒品藍色藥丸後列為調查對象。案情後續轉為謀殺案偵辦，黃明志於13日獲警方口頭保釋至26日。警方指出，目前正調查他與謝侑芯的通訊內容，待屍檢結果出爐後，將交由檢察總署審核，真相可望逐步明朗。

