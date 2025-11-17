謝侑芯火化運回台！閨蜜謝薇安不捨「獨自躺25天」：辛苦了
台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日驟逝於馬來西亞高級飯店，今（16）日上午遺體由男性家屬領出，於當地完成火化，接下來會將骨灰運送回台，由於謝侑芯父母身體狀況欠佳，無法親赴當地，只能透過視訊連線送別愛女最後一程。謝侑芯的閨蜜「最強奶媽」謝薇安也在IG限時動態發文哀悼：「一個人躺在那邊25天……堅強勇敢的祢，辛苦了。」
閨蜜謝薇安發文悼念：妳會是天上最美的仙子
謝薇安在限時動態中寫下：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子。一個人躺在那邊25天⋯⋯堅強勇敢的祢，辛苦了。」隨後她又以宗教祈禱文為亡者送行：「主，耶穌基督，全人類的救主……求祢以慈愛接納她的靈魂。」她也送上祝福：「與善良的亡者一同復活、團聚於天國。」
警方證實火化完成 骨灰將盡快運回台灣
綜合馬來西亞媒體報導，謝侑芯遺體在醫院保存近25天後，終於完成火化。警方表示，火化結束後，骨灰將盡快安排運回台灣安葬，經紀人也透露，家屬全程以律師代辦後事，盼外界給予空間，讓謝侑芯安息。
黃明志仍列調查對象 待屍檢報告揭真相
謝侑芯死因仍待釐清，案發時人就在現場的馬來西亞歌手黃明志，被搜出疑似毒品藍色藥丸後列為調查對象。案情後續轉為謀殺案偵辦，黃明志於13日獲警方口頭保釋至26日。警方指出，目前正調查他與謝侑芯的通訊內容，待屍檢結果出爐後，將交由檢察總署審核，真相可望逐步明朗。
更多鏡報報導
謝侑芯準備回台！遺體今領出火化 大馬警方曝光最新進度
快訊／黃明志遭拘留9天後首發聲：畫面永留在腦海 呼籲別網暴
胡瓜挑戰吊床慘摔「整個人滾下來」 笑翻全場：我真的老了！
更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
其他人也在看
發雞排跳票「放鳥400人」引眾怒！台大發聲：應理性明辨網路訊息 地理系學生出手救援
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導先前受到鳳凰颱風擾台，一名自稱「台大大氣系」的學生在社群表示，預測鳳凰將讓台北放假2天，還喊話若沒放將發放300份雞排...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
館長遭毀滅式爆料「叫小偉去X館嫂」還逼玩3P 鄉民整理8大惡行一文看懂
網紅館長（陳之漢）近日遭到毀滅式爆料，昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉，連日於直播驚爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，影片曝光後隨即引發熱烈討論。對此就有鄉民整理出完整懶人包。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯準備回家了！大馬火化「父母視訊送別」...場面哀戚惹鼻酸
31歲「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，遺體因調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，今（16）日警方終於同意家屬領出遺體，遺體領出後也立即被載往火化場。據了解，謝侑芯的父母並無親自前往馬來西亞，而是透過委任律師代表家屬處理後事，僅透過視訊送愛女最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
快訊／謝侑芯遺體今晨正式領出 火化後運返台灣 馬國警「證實最新進度」
（記者蔡函錚／綜合報導）網紅謝侑芯10月在馬來西亞猝逝，遺體因多項程序卡關，被存放在醫院長達25天。馬國金馬警 […]引新聞 ・ 23 小時前
差點慘賠！阿Ken坦承投資「這檔」被套牢5年 見奇蹟翻紅嗨喊：它漲回來了
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導綜藝節目《11點熱吵店》13日的主題是投資，而代班主持人阿Ken分享了自己投資波音（BA）股票的經驗，表示自己曾被套牢長達5...FTNN新聞網 ・ 1 天前
癡情男「之漢」！館長曾爆館嫂身材火辣 稱「認識3天就告白」：我愛這個女孩子
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導網紅「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，引發網友熱烈討論，而其中一項指控是他曾要求特助小...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
黃明志涉案受限出境 走鐘獎3獎項全數落空
馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，被限制出境並需隨傳隨到接受調查，原定今（15日）晚出席走鐘獎的行程也被迫取消，最終三項入圍皆與獎項無緣。中天新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯大馬火化！「回台時間點」曝光 律師親口證實了
31歲「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，遺體因調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，今（16）日警方終於同意家屬領出遺體，遺體領出後也立即被載往火化場。家屬委任律師陳俊達透露，預計最快下週能將謝侑芯的骨灰送回台灣，但具體時間仍需等待家屬決定。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開
擁有50萬粉絲的台灣網紅謝侑芯，因為上個月22日於馬來西亞猝逝，在歷經25天調查後，馬來西亞同意遺體發還家屬，家屬也安排今天（11／16）領出遺體後，也安排火化。根據報導，謝侑芯父母並未前往馬來西亞，今天透過視訊目送愛女謝侑芯最後一程，情緒幾度潰堤，畫面令人鼻酸，至今仍無法接受女兒離開的事實。太報 ・ 18 小時前
謝侑芯遺體「滯留太平間25天」終被允許領出 火化後骨灰運回台
網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，沒想到卻在當地不幸驟逝，整起命案牽扯到歌手黃明志，然而，謝侑芯遺體因為調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，如今傳出已經被允許領出，火化後骨灰即將運回台灣。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
謝侑芯火化 黃明志突換「全黑頭貼、背景」舉動引熱議
台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，案件疑點重重，遺體在太平間內存放長達25天，等待檢方完成調查。今（16日）家屬委託律師及殯葬業者代表完成火化程序，骨灰由代表領回。消息曝光後，歌手黃明志突然在社群大動作更換頭貼與背景圖，再度引爆網路討論。中時新聞網 ・ 18 小時前
謝侑芯火化日黃明志突PO「一畫面」！ 網嚇壞：到底怎麼了？
台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日突於馬來西亞吉隆坡一家高級飯店猝逝，震驚社會。遺體今（16日）上午已在當地完成火化儀式，家屬透過視訊方式進行送別，預計下週將骨灰運返台灣。與謝侑芯生前最後接觸的馬來西亞歌手黃明志，稍早在社群網站發布「全黑畫面」，引起網友熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
謝侑芯命喪吉隆坡終於要「回家」 美容師還她美麗容顏後完成火化
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡發生的命案，目前他暫時獲得大馬警方口頭保釋，但警方也表示，等待謝侑芯解剖報告出來，若有新的發現，還是會再次提押黃明志。而在相關驗屍程序完成後，今（16日）傳出謝侑芯家屬代表終於可以領回遺體並進行火化，家屬還聘請兩位遺體美容師幫她整理最後容顏，在火化之後，謝自由時報 ・ 1 天前
日本櫻島火山清晨噴發 鹿兒島宮崎發布降灰警報
（中央社東京16日綜合外電報導）日本九州櫻島火山（Sakurajima）今天清晨噴發，大量的火山灰和煙霧直竄天際，當局發布降灰警報。中央社 ・ 23 小時前
黃明志獲釋哀悼謝侑芯！喊話「拍OF不代表不正經」 雪碧發聲：最後的體面
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導大馬歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，在歷經馬來西亞警方二度扣押9天後，因尚未有證據顯示死因與他有關，13日已在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遺體今火化！謝侑芯父母視訊送愛女最後一程
[NOWnews今日新聞]台灣網紅謝侑芯在10月於馬來西亞飯店猝逝，遺體存放在醫院25天後，金馬警區主任沙扎裡助理總監今（16）日證實，遺體已在今早領出後火化，家屬未能到場，由委任律師陳俊達當代表。而...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
快訊／謝侑芯遺體滯留25天終領出！ 今火化骨灰將運回台灣
根據大馬媒體《星洲網》報導，金馬警區主任沙扎裡助理總監受訪時證實，謝侑芯的遺體已於今日上午在吉隆坡中央醫院被領出。據悉，家屬代表律師陳俊達和數名殯葬業人員，上午8時30分抵達吉隆坡中央醫院太平間，處理相關手續。陳俊達向媒體說明，謝侑芯遺體領出後，被送往沙亞南...CTWANT ・ 23 小時前
《金融股》台產 均線多頭排列
【時報-台北電】台產（2832）自行結算前十月累計營收淨額為60.81億元，累計稅後純益10.49億元，累計加權每股稅後純益（EPS）為3.17元。前十月累計簽單保費收入為80.74億元，較去年同期成長7.91％，累計營收淨額為60.81億元，累計稅後純益10.49億元，累計加權每股稅後純益（EPS）為3.17元。 台產14日股價下跌0.4元，收在50.1元，跌幅0.79％，三大法人本周合計買超674張，外資買超724張、投信賣超2張、自營商賣超48張。技術線型觀察，台產目前股價站上所有均線，呈現明顯多頭格局。(新聞來源 : 工商時報一鄭妤安)時報資訊 ・ 19 小時前
不見遺照！謝侑芯靈堂簡潔佈置曝光 由「他」送最後一程
網紅謝侑芯猝逝馬來西亞，由於案件朝謀殺方向偵辦，因此遺體也送往吉隆坡中央醫院解剖調查，經過25天之後警方終於同意家屬領出遺體，並隨即送往當地火化館，在火化之後骨灰將會盡快運回台灣。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
芬普尼蛋食安風波！雞蛋代碼藏飼養玄機 選蛋先懂代碼
彰化文雅畜牧場爆發「芬普尼（Fipronil）」蛋品汙染食安事件，15萬顆流入10縣市，衛福部公布違規蛋品「噴印溯源編碼」，最後一個英文字母均為「C」，代表產自出於關在籠子內、幾無活動空間的母雞。不少媒體人呼籲，消費者應了解代碼含義，進而選擇放牧或有機雞蛋，以行動支持更人道的畜產產品。NOW健康 ・ 1 天前