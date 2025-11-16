謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」 雪碧再開撕假面閨密

娛樂中心／林昀萱報導

網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天終於被警方准許領出火化。她的閨密、網紅雪碧及謝薇安近日也接連發聲。謝侑芯遺體16日由家屬代表從太平間領出，並在兩位遺體化妝師協助下完成最後妝容，送往當地火化館火化。據馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯靈堂佈置簡易，現場僅有招魂幡、以及飯菜等祭拜物品擺在靈堂前，待相關儀式完成後，便將靈柩推入火化爐火化，骨灰將會擇日運回台灣。

被封「護理系女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，家屬決定於當地火化，圖為謝侑芯遺體火化現場。（圖／《中國報》提供）

雪碧（方祺媛）15日持續為謝侑芯發聲，表示拍攝OF（OnlyFans成人網站）賺錢她和謝侑芯都有底線，「而且芯也沒有失去自己的善良本性，很多粉絲數低的網美跟芯拍影片，就是蹭她自媒體的影片，賺流量吸粉，芯說沒關係呀，結果那些女生有幾個幫她講話？」她並爆料，有自媒體找謝侑芯合作拍影片不給錢，如果流量好互惠就算了，但實際上卻是對方賺到流量還話術謝侑芯，「說以後拍片接到業配會給他錢，結果呢？什麼都沒有，你們利用芯，還說給u不給現金，我們本來就不玩虛的東西，連電子錢包都沒有，我們是用的到唷？吃人吃夠夠！而且我們代言本來要收錢，芯常常因為認識的朋友，也不收錢，還幫你們拍照打卡，芯就是個好人，發生事情，你們呢？當初的好朋友呢？閨密呢？不敢講話，害怕起底，是走切割的路線嗎？」

雪碧（左）形容謝侑芯是她網紅圈唯一好友。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

一路為謝侑芯發生甚至親自飛往馬來西亞的謝薇安，也現身雪碧的貼文下抱怨一些網美造謠她和謝侑芯不熟：「我真的笑爛，以為拍照打卡就叫好閨蜜喔？結果她們沒有任何人跟我飛去看看侑芯啊，一堆假面具噁心，什麼都不知道在那邊雞叫。」在謝侑芯遺體火化後，謝薇安也在IG限時動態哀悼：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子。一個人躺在那邊 25 天⋯⋯堅強勇敢的祢，辛苦了。」

謝侑芯火化後，謝薇安再發聲哀悼。（圖／翻攝自謝薇安IG）

