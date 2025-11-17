謝侑芯火化…父母「視訊痛哭送別」全場鼻酸！骨灰將運回台灣

娛樂中心／周希雯報導

31歲「台灣護理女神」謝侑芯上個月到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，還牽扯出大馬歌手黃明志人在現場，被搜出毒品也有陽性反應；不過警方現階段暫未找到涉案的證據，黃明志13日口頭保釋外出，若有新進展將再次提押黃明志。隨著解剖調查程序完成，謝侑芯遺體今（16日）已完成火化，骨灰也將由家屬帶回台灣，祂也在時隔1個月後，終於能回到家鄉安眠。





謝侑芯「命喪大馬25天」終於火化！父母痛哭「視訊送別愛女」骨灰將運回台

黃明志（右）因「沒證據涉致死」謝侑芯（左）獲釋。（圖／翻攝「irisirisss900」、「namewee」IG）

謝侑芯上個月22日在吉隆坡某酒店猝死後，遺體被送往吉隆坡中央醫院太平間進行剖驗，隨著黃明志獲得警方口頭保釋，祂的遺體也在滯留醫院25天後終於被允許領出。據大馬媒體《中國報》報導，謝侑芯家屬代表律師及數名殯葬業人員，今早8時30分抵達醫院辦理領屍手續；2名隨行的遺體化妝師拿著化妝箱進入太平間，為謝侑芯淨身和整理遺容，耗時約1小時後才離開。手續辦妥後，謝侑芯的遺體於今早9時50分，在兩輛休旅車護送下離開太平間、被載往火化，靈車未掛上謝侑芯的遺照。

報導指出，謝侑芯的父母並未親臨現場送愛女最後一程，但依舊委託律師、家屬代表和殯葬業者，以最高規格處理愛女的身後事；2名疑似為家屬代表的男子，在保鑣的護送下抵達火化場。在場的工作人員依照殯葬業者的儀式，在死者的靈柩前進行拜祭和上香儀式，再由道士進行約5分鐘的超度儀式；其中謝侑芯父母至今仍無法接受愛女離世，透過視訊目送愛女最後一程時，難掩極度悲痛之情，場面哀戚。

儀式結束後，家屬代表拍下謝侑芯最後的照片供家屬紀念，最終於10時30分把靈柩推入火化爐火化。至於骨灰何時運回台灣，謝侑芯家屬代表律師陳俊達在火化館受訪指出，目前還在等待相關手續和文件齊全，預計下週就能把骨灰送回台灣，具體時間仍有待家屬決定。不過，謝侑芯父母至今未平復悲傷情緒，「就連剛剛通過視訊聊天，讓他們目送愛女最後一程時，家屬還是非常悲傷」，目前需等到安頓好一切才有下一步行動，屆時家屬將決定由家屬代表把骨灰帶回台灣，或是家屬親自來一趟馬來西亞，帶謝侑芯回家。

