謝侑芯火化...閨密不捨發聲「辛苦了」：躺在那邊25天
台灣網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞猝逝，案件因歌手黃明志在現場轉以謀殺罪偵辦，如今黃明志口頭保釋也發文表明自己的清白，而謝侑芯遺體於今（16日）在馬來西亞火化完成，閨密謝薇安也發聲哀悼。
面對好友魂斷異鄉，謝薇安還曾前往馬來西亞跑遍醫院、警局、太平間，就為了想要知道謝侑芯離世的真相，如今調查還在繼續，但遺體在近日火花，她也在IG限時動態寫下：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子。一個人躺在那邊 25 天⋯⋯堅強勇敢的祢，辛苦了。」
隨後，則以宗教祈禱為謝侑芯送行，希望上帝能帶祂安息，「分享永福永生，讚頌祢、感謝祢——人類的唯一救主。阿門。」
