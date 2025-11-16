謝侑芯火化 黃明志突換「全黑頭貼、背景」舉動引熱議

台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，案件疑點重重，遺體在太平間內存放長達25天，等待檢方完成調查。今（16日）家屬委託律師及殯葬業者代表完成火化程序，骨灰由代表領回。消息曝光後，歌手黃明志突然在社群大動作更換頭貼與背景圖，再度引爆網路討論。

黃明志稍早在IG、臉書，PO出全黑圖片，將大頭貼與背景圖全面換成全黑，彷彿象徵哀悼，但仍未給出任何說明，也沒有使用表情符號，讓大批網友看得一頭霧水，紛紛湧入留言：「？？」、「你還好嗎？」「哀悼嗎？」。由於他近期因涉入謝侑芯命案被二度延扣、後來獲得口頭保釋至11月26日，他的突然舉動更引起不少揣測與關注。

廣告 廣告

根據《中國報》報導，謝侑芯父母未能親赴馬來西亞，改由律師、家屬代表與殯葬業者幫忙處理後事。律師透露，謝侑芯雙親難以接受愛女驟逝，「就連剛剛透過視訊聊天，讓他們目送愛女最後一程時，家屬還是非常悲傷」。關於骨灰返台時間，家屬委任律師陳俊達表示，最快可能於下周將謝侑芯骨灰送回台灣，但仍需等待家屬確定時程。

黃明志的黑圖與疑似「無字悼念」舉動，也成為網路最新討論焦點，網友既好奇也關注他的情緒狀況，事件後續仍持續引發關注。

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

江蕙杜絕黃牛 門票1314登記抽選

玄彬鄭雨盛合體 自信喊我們很帥

張信哲疫後重返倫敦再會接招