謝侑芯爆心臟病疑似未被搶救 台灣女優發文哀悼
被稱為「護理系女神」的網紅謝侑芯爆出30日在海外工作拍攝期間離世，如今生前經紀人Chris、好友雪碧（方祺媛）都證實其死訊，而今（31日）台灣AV女優李娜娜也發文，喊話下輩子還要當姐妹。
根據《NOWNEWS今日新聞》獨家報導，謝侑芯好友兼經紀人Chris透露是在馬來西亞工作期間突發「健康意外」，根據醫院報告指出應該是心臟病發作，如今家屬有考慮是否要深度調查，透露當下送醫後，疑似並沒有被急救。
昨日雪碧悲痛在臉書發文哀悼，今日李娜娜也發文寫下：「謝侑芯～下輩子，妳一定要記得我，我還要當妳的姊妹！我們還要一起去潛水、去冒險、去很多好玩的地方」，IG如今置頂是和謝侑芯一起出遊的影片。
