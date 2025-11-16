謝侑芯父母「隔海視訊」送最後一程 痛哭失聲：完全無法接受

謝侑芯今日火化，父母視訊情緒崩潰。翻攝謝侑芯IG

台灣網紅謝侑芯10月22日於馬來西亞猝逝，今（16日）在當地完成火化。由於謝侑芯父母身體狀況無法出國，只能透過視訊送別女兒最後一程。據《中國報》報導，家屬代表律師陳俊達表示，兩位長輩至今仍無法接受謝侑芯驟然離世，「剛才透過視訊看到孩子走完最後一程，情緒多次潰堤，非常悲痛。」他透露，家屬將先安撫情緒，待後事處理完才會研議後續行動。

遺體火化完成 家屬委託律師全程代辦後事

謝侑芯遺體在吉隆坡醫院保存近25天後，由家屬委託律師及殯葬人員領出並完成火化。家屬表示希望以最高規格、最尊重的方式替謝侑芯處理後事。火化典禮簡單而莊重，相關人員於靈柩前上香與進行超渡儀式，骨灰將於近日運回台灣安置。

謝侑芯的案件仍在進行中。翻攝謝侑芯IG

案情急轉調查方向 警方：轉成謀殺偵辦

謝侑芯被發現陳屍酒店客房後，警方當場查獲約9顆藍色疑似搖頭丸藥丸，而同在房內的歌手黃明志初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，最初以涉毒罪名辦理，不料後續案情急轉。吉隆坡總警長法迪爾先前證實，警方已將案件改列《刑事法典302條文》謀殺案調查，並著手逮捕黃明志。

黃明志自首後獲口頭保釋 案件仍持續調查中

黃明志於11月5日凌晨到警局自首，經多日延扣後於13日獲警方口頭保釋，需於26日再度報到，警方表示，正調查他與謝侑芯的通訊內容，並等待解剖報告出爐，再將完整資料移交檢察總署審核，謝侑芯的猝逝震撼兩地網友，家屬與粉絲仍深陷悲痛之中，案件後續發展也備受外界高度關注。



