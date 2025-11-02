謝侑芯猝死他鄉「命案疑點多」…經紀人曝未陪同原因誓追真相
娛樂中心／綜合報導
「護理系女神」謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，如今又突爆出歌手黃明志不僅在場，且房間內還被搜出藍色藥丸和毒品，謝侑芯之死也被認為與之有關；不過，黃明志公開否認所有指控，只是讓民眾等待調查。對此，謝侑芯的經紀人Chris於2日在社群平台發表聲明，除了質疑黃明志公開言論與警方正式報告之間的落差外，也回應自己雖然身為經紀人，為何這次沒有同行的原因。
針對身為經紀人，為何當時沒有全程陪同謝侑芯前往馬來西亞？Chris在社群平台「Instagram」發文解釋，事實上，經紀人的職責多元與很多細節，不僅需確保藝人的工作安全與合約合規，也必須尊重藝人的自主與生活自由。「我不是吸血鬼，不會干涉或限制藝人的生活或人際關係」。
同時透露，他們完全尊重藝人承接工作的自主權，及藝人在朋友邀約或私人合作案的中的決定權，「只要不不違反公司與法律，我們都會盡力提供。即便某些案子並非我們這導主導，我們仍會了解相關行程、拍攝內容及安全安排，盡力在職能範圍內維持基本的掌控和保護。」
隨後，Chris表示，「本次事件明顯發生在工作範圍之外，在這樣的情況下，我們也必須接受尊重藝人的個人隱私和社交距離」；然而，此次事件明顯發生在工作之外，也正因此，這場突如其來的悲劇讓人感到極度震驚和心碎。「我至今仍難以接受這樣的結果，這也是我堅定不移、全力追查真相的原因」，強調「我必須弄清楚這一切到底是怎麼發生的」。
Chris先前就先發一篇聲明表示，透過關係調查案件，但結果與黃明志的口徑矛盾，他提到此案有一包可疑物品，並發文批黃明志：「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」
