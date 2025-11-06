謝侑芯猝死前3天「閨密熱舞」影片遭質疑 她發文澄清：沒去過馬來西亞

Yumi.k出面澄清，和謝侑芯等人拍攝的影片，是9月於峇里島拍攝。（翻攝自臉書Yumi UU ）

「護理系女神」網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞過世，大馬歌手黃明志也涉入其中，警方除了在現場搜出疑似毒品外，整起案件更朝命案方向調查。而眼尖的網友就挖出，謝侑芯死亡前3天，在社群發出一群身材火辣的閨密熱舞片段，「Yumi.k」就是其中一人，她也出面澄清，影片是在峇里島拍攝，自己並未去過馬來西亞。

死前3天熱舞影片曝光 閨密Yumi.k被點名

擁有傲人身材的Yumi.k，被網友挖出出現在謝侑芯IG的跳舞影片，而該段影片正是在謝侑芯過世前3天發出，遭質疑「為什麼就她走了？其他人都不出來解釋嗎？」引發輿論爭議。

出面澄清：影片在峇里島拍的 已於9月返台

對此，Yumi.k發文澄清，該段影片是9月1日於峇里島所拍，自己9月5就回到台灣，「大家旅遊拍攝影片，影片拍攝了很多，有些到現在還沒發。」她強調，自己這輩子還沒去過馬來西亞。

呼籲尊重逝者：希望大家找真相，不是八卦

此外，Yumi.k也在留言區貼出自己的回程資訊，圖片顯示，9月4日下午6點29分自己正在搭乘飛機返台。她也無奈表示，希望外界是基於關心，而不是想聽八卦，「尊重一下逝者，你們講話不要那麼不留口德，要的是找真相，不是一直攻擊」。

謝侑芯無預警海外猝逝（左），網友就要3天前才一起同框拍片的閨密好友們，出面解釋。（翻攝自Instagram @valent_1314、amberna_official）

DJ貼文「佳麗們請出場」引猜測

回顧整起爭議，馬來西亞DJ「VALENT 鄔唯」在10月19日上傳一段熱舞影片，並在貼文中標註了包括謝侑芯在內共8人，並寫下「佳麗們請出場」。孰料，3天後就傳出謝侑芯在馬來西亞過世的消息，當時引起外界猜測，並要影片中的「閨密」們出面解釋。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

