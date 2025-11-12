謝侑芯猝死案大逆轉？調查報告「無證據顯示涉案」 黄明志有望獲釋
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，警方日前改朝謀殺罪偵辦，初步調查還發現兩人有著「超越友誼的親密和特殊關係」。今（12日）馬國警方證實調查全數完成，將視檢方指示決定是否起訴黃明志。馬來西亞總檢察長今晚表示，目前並未從警方報告裡，看到任何黃明志涉案的線索，若無新進展，黃明志明（13日）就能獲釋。
根據《中國報》《八度空間新聞網》報導，馬國總檢察長今晚表示，截至目前，警方的調查報告裡，沒有看到任何可將黃明志與謝侑芯死因連結起來的線索，也就是「沒有證據顯示嫌犯（黃明志）涉及致死死者。」
所以黃明志明天將在警方擔保下獲釋。不過他補充，若調查有進一步的新發現，檢方將採取相應行動。
據悉這起命案仍在調查，金馬警區主任透露，警方已尋求刑事局技術支援，請專門團隊破解黃明志與謝侑芯的手機內容。至於謝侑芯遺體何時可以領出？警方表示還需要一段時間，待相關程序完成才能確認。
黃明志主動投案後已被扣押9天，扣留期將在明日屆滿。
★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
