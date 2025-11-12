謝侑芯猝死案逆轉？黃明志13日將獲釋 檢方：暫無證據顯示涉案

馬來西亞知名歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案。根據大馬中文媒體《八度空間新聞網》今（12）日報導，黃明志將於明（13）日在警方擔保下獲釋。

檢方指出，黃明志將於明日獲釋。（圖／翻攝「Namewee 黃明志」臉書）

大馬總檢察長丹斯里杜蘇基今晚表示，由於目前沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯在吉隆坡某飯店內猝死的案件，因此警方將在黃明志二度延扣期於13日屆滿後將其釋放。

但丹斯里杜蘇基強調，總檢察署將保留權利，一旦發現新證據，檢方有權再次對黃明志採取適當法律行動。

據了解，黃明志自本月5日主動前往警局協助調查以來，已被扣留9天，扣留期將在13日屆滿。吉坡總警長法迪爾稍早證實，警方已完成調查報告，並已於12日將該報告提呈給總檢察署。

廣告 廣告

根據《星洲日報》，31歲的謝侑芯10月在吉隆坡市中心一家五星級飯店內被發現猝死。當時與其同處一室的黃明志因尿檢呈陽性反應，且警方在飯店房間內搜出9顆據信為搖頭丸的毒品。黃明志隨後遭警方援引謀殺罪調查，並被延扣至本月13日。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

新北國三生割喉案「殺人前科3年歸零」？吳宗憲：正義在哪

驚！台東土坂國小聯外道路中斷 臨時宣布11/13停止上班上課

鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損