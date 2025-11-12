謝侑芯猝死案逆轉？黃明志13日將獲釋 檢方：暫無證據顯示涉案
馬來西亞知名歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案。根據大馬中文媒體《八度空間新聞網》今（12）日報導，黃明志將於明（13）日在警方擔保下獲釋。
大馬總檢察長丹斯里杜蘇基今晚表示，由於目前沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯在吉隆坡某飯店內猝死的案件，因此警方將在黃明志二度延扣期於13日屆滿後將其釋放。
但丹斯里杜蘇基強調，總檢察署將保留權利，一旦發現新證據，檢方有權再次對黃明志採取適當法律行動。
據了解，黃明志自本月5日主動前往警局協助調查以來，已被扣留9天，扣留期將在13日屆滿。吉坡總警長法迪爾稍早證實，警方已完成調查報告，並已於12日將該報告提呈給總檢察署。
根據《星洲日報》，31歲的謝侑芯10月在吉隆坡市中心一家五星級飯店內被發現猝死。當時與其同處一室的黃明志因尿檢呈陽性反應，且警方在飯店房間內搜出9顆據信為搖頭丸的毒品。黃明志隨後遭警方援引謀殺罪調查，並被延扣至本月13日。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
延伸閱讀
新北國三生割喉案「殺人前科3年歸零」？吳宗憲：正義在哪
驚！台東土坂國小聯外道路中斷 臨時宣布11/13停止上班上課
鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損
其他人也在看
黃明志命案延扣進入倒數6天！若無新證據警方恐依法放人 命運下週揭曉
馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案後，成為輿論焦點。馬國警方已兩度向法庭申請延扣，根據馬來西亞《刑事法典》第302條規定，嫌疑人同一罪名下僅能被延扣兩次，因此這6天成為警方偵辦的最後關鍵期。若屆時仍未掌握具體證據，警方必須依法釋放人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
黃明志延扣「否認涉謝侑芯之死」！律師首曝精神狀態
娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，日前到案說明，警方證實援引謀殺罪名，二度延扣黃明志做進一步調查。律師稍早冒雨趕到警局了解狀況，並強調黃明志對於捲入這起命案的態度，堅稱與謝侑芯之死無關，且強調自己相當無辜。民視 ・ 2 天前
黃明志是否涉謝侑芯命案即將揭曉 大馬警方證實：已完成調查報告
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案引發各界關切，他原被拘留6天進行調查，後又延押3天，原本預計明（13日）是最後延押期限，不過今天爆出，調查報告已經完成，黃明志是否涉案很快就會揭曉。根據大馬《中國報》報導，警方已完成謝侑芯命案的相關調查報告，並呈交給副檢察司，目前警方正在等待檢察司的最新指示，自由時報 ・ 17 小時前
臺文館辦"言嶼交響"國際論壇 邀多國譯者深度對談
南部中心／鄧山田、陳芷萍 台南市報導國立臺灣文學館為培育臺灣文學翻譯人才、促進譯者與作家、出版人的交流，11日舉辦「言嶼交響：2025臺灣文學翻譯暨出版國際論壇」，特別邀請新加坡、日本、韓國等國際知名譯者，深度對談，分享臺灣文學翻譯的經驗，探討臺灣文學在全球市場上的挑戰，為翻譯新秀指引道路。民視 ・ 1 天前
最新！黃明志「暫無犯罪證據」涉謝侑芯命案 11/13將獲釋
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯陳屍飯店命案，兩度延扣後，據《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯命案，黃明志11/13日將在警方擔保下獲釋。太報 ・ 9 小時前
黃明志堅稱無辜！謝侑芯家屬交「3關鍵證物」遺體無法領原因曝
娛樂中心／巫旻璇報導大馬創作歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯的死亡事件，日前到警局接受調查後，警方已援引《謀殺罪》方向偵辦，並第二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日，以釐清更多細節。黃明志的律師10日冒雨前往警局探視，強調當事人態度一貫、堅稱與謝侑芯的死因無涉，自認相當冤枉。另一方面，謝侑芯的遺體目前仍停放在吉隆坡中央醫院，由於調查尚未告一段落，家屬暫時無法辦理領回。民視 ・ 1 天前
黃明志有望獲釋 謝侑芯律師發聲了
馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，成為輿論焦點。黃明志在遭拘留8天後，調查報告已經完成，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基12日指出，目前並無足夠證據顯示黃明志犯案，預計可能將於明（13日）獲得保釋，消息一出，外界再度關注此案進展。而謝侑芯家屬的委任律師陳俊達也隨即發聲「不代表這個案件已經結束」。中時新聞網 ・ 7 小時前
越南黑胡椒含蘇丹紅 23噸銷毀
記者傅希堯∕台北報導 自越南進口的黑胡椒又被發現含有蘇丹色素，食藥署1…中華日報 ・ 1 天前
謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞]台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
快訊》謝侑芯命案逆轉？黃明志「無明顯犯案證據」不排除明天保釋
馬來西亞歌手黃明志，近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前相關的調查報告已經出爐，預計在明天公布。對此，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，目前並無證據顯示黃明志的犯案證據，可能在明天獲得保釋。對此，黃明志的在台經紀人也轉發新聞表示：「謝謝大家的關心。」中時新聞網 ・ 9 小時前
甩尾撞進剛開幕棋牌室！4人瞬間遭撞飛 男被壓車下幸平安無事
雲林北港驚傳車禍意外！一輛休旅車與轎車相撞後失控，竟一頭撞進路邊的棋牌室，將門口聊天的4名客人全數撞傷。其中1名男子被卡在車頭底下，所幸僅有擦傷無生命危險。棋牌室才剛開幕就遭逢劫難，玻璃門碎裂、門框變形，肇事雙方駕駛均未酒駕，警方呼籲用路人經過無號誌路口務必提高警覺，以免釀禍。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
吳亦凡可以出獄時間點曝光！更生將面臨超慘酷刑 加拿大二次懲罰等著他
韓團EXO前成員、現年35歲的吳亦凡，2022年因性侵、聚眾淫亂等罪名遭中國法院重判13年有期徒刑，期滿後將被驅逐出境返回加拿大。近期他又被爆出在監中疑似因長期絕食暴斃，不過至今中國官方尚未證實消息。然而即便他未身亡、順利服刑期滿出獄，也恐在回到加拿大後面臨更慘重的「二次懲罰」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
黃明志涉謝侑芯命案！吳宗憲心痛「曝1事」
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後投案，9日遭到二度延扣。對此，吳宗憲也透露事發前才和黃明志、謝侑芯一同工作。民視 ・ 16 小時前
桃園男子17年前殺女友 假釋出獄又涉勒斃新女友
（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市李姓男子17年前因殺害歐姓女友遭判刑18年6月入監，民國108年假釋，本月10日另涉嫌勒斃周姓前女友。桃園地檢署今天表示，已依殺人罪嫌向桃園地方法院聲請羈押獲准。中央社 ・ 17 小時前
帶河口鱷抗議禁養 沒收再罰1萬
記者孫曜樟∕台北報導 嘉義縣五十二歲阮姓養殖業者不滿農業部預告修法禁止…中華日報 ・ 9 小時前
議員轟"高虹安挖爛竹市棒球場" 法官認證:破壞現場
生活中心／綜合報導新竹市棒球場爭議還沒結束，市議員楊玲宜就怒轟，棒球場的政治惡搞秀，讓高虹安執政無能原形畢露，因為球場的施工包商提告市府未付尾款，遭反告施工不完善，但法院近日判決，新竹市府敗訴，理由是，市府多次破壞現場、且拒絕驗收，駁回4千多萬的求償金。新竹市立棒球場目前還是像這樣，一塊一塊像是荒涼之地，外界不少炮口一致，指向是高虹安市府挖爛球場，還阻礙驗收。新竹市政府發言人楊寶楨說：「市府在啟動復土移除，和改善工程之前，統包商曾經以訴訟為由，向法院申請保全證據將近一年，導致棒球場相關改善工程無法推進，過程中，市府都配合法院進行，結構鑑定等作業，直到保全證據解除。」新竹市立棒球場目前草地、排水工程仍未修復完畢（圖／民視新聞）市府也解釋，該繳的裁判費，已經付清，因為統包商提告新竹市府工程款沒付，市府反告施工不完全，但法院判敗訴，判決書更直接揭露，市府破壞現場、拒絕鑑定、未驗收，還以覆土不安全為由，開挖球場，結果現在，球場被挖成廢土堆，直接打臉，市議員更怒轟，就是場荒唐的政治惡搞秀。民進黨新竹市議員楊玲宜說：「這意味著巨佳，跟新竹市政府雙雙拒絕，讓包商進行改善跟驗收程序，而後延伸出的球場後續改善工程，標案近1.3億元，這筆經費根本就不應該產生，讓全民來買單。」新竹市政府發言人楊寶楨說：「市府嚴正駁斥，球場覆土區域部分，因為統包商始終無法提交有效，而且經過審認的資料，也不配合進場移除超載的復土，已經遭到市府解除部分契約，所有行動都依法行政合乎程序，絕非任意開挖或破壞。」新竹市議員怒轟「高虹安執政無能，是政治惡搞秀」（圖／民視新聞）判決書上還直指，新竹市府，找來的鑑定機關，雖然是美國職棒大聯盟專家，但並非我國認定，還有議員說，前朝後代都得負責。時代力量新竹市議員林彥甫說：「林志堅市府球場未驗收就開打，甚至在排水測試的時候，說問題不大，另外高虹安市府，在沒有保全證據的情況之下，私自開挖，請了非法院認定的廠商來做鑑定，導致後續無法證明，棒球場的施工瑕疵，是廠商的責任，所以認為兩個市府都有責任。」市府強調，一切依法行政，而且主動排除安全風險，是負責行為，但新竹市棒球場，從2023年開始，歷經多次開挖，草皮、跟排水工程，3年了還搞不定，看在球迷眼裡，只希望，政治鬥爭，別打進球場內，還給大家安全無虞的比賽環境。原文出處：議員轟「高虹安挖爛竹市棒球場」 法官認證：破壞現場 更多民視新聞報導藍白鬧分裂？民眾黨放話「明年3月前與國民黨談民調整合」 火車時間到就開巴基斯坦首都驚傳恐攻 法院外炸彈攻擊釀12死竹市府糗了！高虹安「挖大秘寶」遭打臉 法院認證：破壞棒球場民視影音 ・ 7 小時前
太子集團涉在台洗錢45億「無人察覺」 曝國安漏洞
太子集團涉在台洗錢45億「無人察覺」 曝國安漏洞EBC東森新聞 ・ 9 小時前
黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光
[NOWnews今日新聞]馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
「AI天才少女」羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」
前DeepSeek 員工、被稱為大陸「 AI天才少女」的羅福莉，確認已加入小米。羅福莉在微信朋友圈發文：「智慧終將從語言...聯合新聞網 ・ 14 小時前
謝侑芯命案「完成調查」遺體尚無法領回 黃明志罪名將揭曉？警方吐1關鍵
台灣31歲網紅謝侑芯命喪馬來西亞吉隆坡，被網友喻為「護理系女神」的謝侑芯為何死亡？引發外界關注。更讓外界傻眼的是，馬來西亞歌手黃明志也在場，甚至被驗出毒品反應，黃明志律師10日出面說明，表示黃明志堅持自己是無辜的，否認所有指控。馬來西亞警方今天（11／12）公布最新調查進度，目前已完成調查報告，謝侑芯暫時還無法發還家屬，至於黃明志是否被提起控訴，仍待後續將檢察署指示。太報 ・ 13 小時前