謝侑芯猝死轉謀殺案！黃明志人間蒸發 警追緝6小時發布全面通緝

有「護理系女神」之稱的台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻在吉隆坡高級飯店猝逝；而歌手黃明志當時就在現場，且尿液檢驗對4種毒品呈陽性。大馬警方今天（4日）宣布改以謀殺罪偵辦謝侑芯猝死案，並逮捕黃明志。最新消息指出，警方已追緝黃明志超過6小時，但仍未找到人，目前已發布全面通緝。

《中國報》報導，經吉隆坡總警長拿督法迪爾下令重新調查，馬國警方今天正式宣布，謝侑芯死亡案件已由「猝死」轉為「謀殺案」偵辦。金馬警區主任助理總監沙扎里表示，今日將正式「扣查」黃明志。不過，警方追緝黃明志超過6小時，卻遲遲找不到人，目前已將其列入警隊通緝名單，展開全國追捕。

據了解，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡。當地警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。

馬來西亞警方日前依《1952年危險毒品法令》中的2項條文起訴黃明志，經法院審理後以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出。黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。

