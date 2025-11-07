謝侑芯猝死2週後才改謀殺案 大馬官員揭調查內幕

台灣網紅謝侑芯10月下旬在馬來西亞猝逝，近日警方突然將案件改為謀殺方向偵辦。（圖／謝侑芯IG）





有「護理女神」之稱的台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，消息震驚兩地。原先外界以為死因與心臟疾病有關，但事發兩週後，馬來西亞警方突然將案件從猝死改列為謀殺方向偵辦。馬來西亞內政部長拿督斯里賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）6日首度公開回應，強調案件分類與調查程序必須謹慎進行，警方並非草率行事。

根據《中國報》報導，謝侑芯於10月下旬在馬來西亞突然身亡，現場傳出大馬歌手黃明志曾在場。案件原被視為突發性心臟疾病所致，但警方經過初步調查後，發現謝侑芯倒臥於飯店浴室浴缸中，但現場異常乾爽，無論浴缸或地面皆無積水。警方因此懷疑遺體可能遭人移動，於兩週後正式改以謀殺方向偵辦，引起外界對辦案效率及方向的議論。

當時也在場的馬來西亞歌手黃明志，遭警方查獲隨身攜帶9顆藍色藥丸，且尿檢呈安非他命、K他命、四氫大麻酚及冰毒等4項毒品陽性反應。黃明志雖否認持毒與吸毒罪名，最終以8000馬幣（約新台幣5.9萬元）保釋，並在5日主動投案，經黃明志代表律師鄭清豐爭取，原扣押時間7天後改為6天。

對此，賽夫丁指出，警方在每一起案件中，首要步驟是「進行法律分類」，這需要根據初步證人陳述與現場證據，經過嚴謹的分析與評估後，才能決定適用哪一條法律條文。他強調，正因程序繁複與慎重，導致案件方向確定的時間較長，外界不應過度簡化或誤解為延宕。

賽夫丁進一步說明，案件的法律分類屬於調查工作的關鍵階段，警方必須在「最恰當與合理的法律框架下，追求真相、維護公義」。有些案件無法單憑單一法令分類，可能必須同時援引多條法律條文，以建立完整的法律依據。

賽夫丁表示，警方在確定分類後，才會正式展開具體調查方向與策略的討論，有時調查不只限於一條線索，甚至會有兩個、三個方向同時進行。他指出，「只有在所有調查工作完成後，警方才能整合所有證據與報告，定稿最終的調查結論。」



