謝侑芯猝死2週改辦謀殺 「逆轉關鍵」曝光！

網紅「護理女神」謝侑芯上月底赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝當地的消息，而歌手黃明志也在命案現場，還驗出毒品陽性反應。大馬警方近日從「猝死」升級為「謀殺案」偵辦，台、馬社會大眾與媒體高度關注。對此，大馬內政部長拿督斯里賽夫丁昨（6日）受訪解釋，案件調查仍在進行中，需經長時間、嚴謹的評估，以確保符合程序。





謝侑芯（右）猝死大馬，警方於案發2週後「改辦謀殺」，歌手黃明志（左）捲入命案接受調查。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

近日案情發生變化，馬來西亞當局改以謀殺案偵辦，黃明志遭通緝逃亡數小時後，5日凌晨親自到警局投案。不過日前有當地律師質疑媒體過度報導，恐影響警方偵辦。根據《中國報》報導，對於大馬警方在案發2週後改為謀殺案偵辦一事，昨（6日）大馬內政部長拿督斯里賽夫丁針對命案做出回應。他指出，相關案件分類須謹慎，還要符合正確程序。

謝侑芯猝死2週才「改辦謀殺」 大馬官員揭「逆轉關鍵」：符合嚴謹程序！

偵辦方向轉變後，黃明志（左）5日已投案，大馬內政部長拿督斯里賽夫丁6日做出回應，解釋案件需長時間嚴謹評估、符合程序。（圖／翻攝自IG@namewee）

他進一步說明，案件調查首步要進行「法律分類」須根據初步證人證詞以及相關證據，經嚴謹評估後決定援引法條、制定調查策略。分類完成後，經逐步討論才會確定調查方向，他也解釋後續流程「調查方向有時不只一個，有時可能是兩個，甚至三個並行展開。只有在調查結束後，調查報告才能最終定稿。」。因此，案件調查可能耗時較久，他也強調「最重要的是，警方必須在最恰當與合理的法律框架下，追求真相、維護公義。」。



