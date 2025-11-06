謝侑芯猝死2週「OnlyFans更新多部新作」 助理發聲了！

謝侑芯過世後OnlyFans仍持續更新？助理發聲曝原因。（翻攝自謝侑芯IG）

被封「護理女神」的網紅謝侑芯上個月22日在馬來西亞高級酒店中猝死，死因留下謎團，有待當地警方進一步調查釐清。然而謝侑芯過去經營的付費影音平台OnlyFans最近仍更新多部大尺度新作品，引發議論。謝侑芯的助理說明，這些影片是由謝的家人委託，將她生前已完成及排程中的作品整理並陸續上架，「讓所有支持她的朋友能留下一份紀念，作為與她告別的一種方式。」

從護理轉戰成人界 OF月收上百萬

31歲的謝侑芯過去曾從事護理工作，後轉戰寫真、拍大尺度影片，不僅在公開社群平台Instagram擁超過50萬粉絲追蹤，她所經營的OnlyFans更號稱是台灣第一，月收入上百萬元。

然而她在10月22日在馬來西亞無預警離世，與她同房的歌手黃明志遭警方驗出有毒品反應，謝的死是否與毒品有關，黃明志是否又涉入其中？吉隆坡警方目前依謀殺罪將黃明志扣押進行偵辦。

猝逝後OF持續更新 助理發聲曝原因

儘管謝猝逝至今已逾2週，有網友發現她的OnlyFans在她過世仍持續更新多部大尺度影片，眾人議論紛紛好奇背後原因。

謝侑芯身材火辣，透過OnlyFans平台累積驚人收益。（翻攝自謝侑芯臉書）

事實上，謝侑芯的助理曾在10月31日，即她猝逝消息曝光不久後就公開發文證實這項噩耗，「對於這則令人心碎的訊息，悲痛萬分。回憶起與她共事的點滴，從協助她安排工作大小事，到見證她對創作的熱情，一切彷彿昨日，卻又在瞬間變了調。我多麼希望能讓時間倒轉，阻止她接下那份海外的工作。」

助理透露，由於謝侑芯的家人深知她對這份工作的熱愛，也聽見了許多粉絲希望收藏其作品的心聲，「因此，家人委託我，將她生前已完成及排程中的作品整理並陸續上架，讓所有支持她的朋友能留下一份紀念，作為與她告別的一種方式。」

OF收益怎處理？ 助理解答了

過去謝侑芯透過OnlyFans的賺取高昂收益，如今在她身後這些收益會如何處理？助理說明，該平台對於帳戶審核與提領有著嚴謹的流程，「過去的收益均由侑芯本人親自處理；未來的相關事宜，平台也將依規定，交由其法定繼承人接手，安排後事以及照顧父母。」因此謝的OnlyFans仍會陸續更新她生前留下的作品，讓大家收藏，「願她的光芒與笑容，永遠留在我們心中。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

