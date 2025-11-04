謝侑芯猝死3天前爆「7閨密熱舞！」辣模Yumi.k被指在場 她首度痛訴真相

娛樂中心／綜合報導

網友翻出謝侑芯猝逝前與7閨密在大馬熱舞畫面，其中一名辣模Yumi.k（左）首度親上火線痛訴真相。（翻攝自Yumi UU臉書、amberna_official IG）

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，卻爆出當時與大馬歌手黃明志同處一室，死前2人疑似有性行為，警方還在現場發現藍色藥丸和毒品。事件曝光後，網友翻出謝侑芯猝逝前3天，疑與7名網紅閨密在馬來西亞熱舞畫面，怒斥：「為什麼就她走了？其他人都不出來解釋嗎？」對此，其中一名閨密Yumi.k今（4日）首度親上火線痛訴真相。

網友翻出謝侑芯猝逝前3天，疑與7名網紅閨密在馬來西亞熱舞畫面，怒斥：「其他人都不出來解釋嗎？」（翻攝自VALENT 鄔唯、謝侑芯IG）

Yumi.k今在社群發文回應，希望你們是關心，不是八卦當酸民，你們看到的影片，我們是9/1去峇里島，9/5返台，大家旅遊拍攝影片，影片拍攝了很多，有些到現在還沒發，我自己是這輩子目前還沒去過馬來西亞。Yumi.k並在留言區放上9月4日回程在飛機上拍的照片，最後強調：「尊重一下逝者，你們講話不要那麼不留口德，要的是找真相不是一直攻擊。」

Yumi.k公布9月4日從峇里島回程在飛機上拍的照片，強調這輩子目前還沒去過馬來西亞。（翻攝自Yumi UU臉書）

網友日前翻出，馬來西亞DJ「VALENT 鄔唯」曾在10月19日上傳一段熱舞影片寫道「佳麗們請出場」並標註影片中的另外7名閨密，除了謝謝侑芯以外，還包括台灣、大馬的DJ藍星蕾、JENNA CHEW 周甄娜、DJ Leina Lei、網紅Yumi.k、Bunny Brownie Kao、Honeey Kui等人。

沒想到影片發布隔三天，謝侑芯就在飯店浴缸中身亡，引發網友怒問「怎麼就他走了？你們呢？不用出來解釋嗎？」「就是沒人敢解釋才此地無銀三百兩」、「那其他同行者都不用出來解釋嗎？很不理解，一篇限動都沒有」、「的確案情不單純，跟他一起出國的閨蜜在IG沒有說明原因，好像事情被壓下去一樣」、「同行者很可能也是同謀」、「真的塑料朋友一堆裡面還好幾個還在發商業文」。

