謝侑芯猝逝前失聯18小時！經紀人揭4疑點 疑有第三人在場

謝侑芯命案疑點重重。（圖／翻攝自謝侑芯IG）





台灣網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞某飯店猝逝，事後爆出與歌手黃明志有關，更牽扯出毒品，引發外界高度關注，今（4）日大馬警方宣布將黃明志列為通緝犯，將展開全國追捕，對此，謝侑芯經紀人也再度發文解釋案件相關細節。

謝侑芯經紀人Chris稍早發文表示：「正義也許會遲到，但永遠不會缺席」，他提及事件爆發到現在出現種種輿論，可見網友對於該案件的關心程度，「 但是案件到現在，真相還是不明朗。」

Chris針對網友對於該案情的質疑及整起事件的疑點提出4點說明表示，謝侑芯與他最後聯絡的時間在21日19時07分，之後便杳無音信，但報導指出當地警方通報案件時間為22日13時40分，究竟「空白的18小時」內發生了什麼，目前仍未知。

謝侑芯經紀人公開最後和謝侑芯聯絡的時間點。（圖／翻攝自IG@about_686868）

而在案發現場被搜出9顆毒品，謝侑芯是否知情及其意願為何，Chris則指出，案發至今的資訊反反覆覆，「沒有任何資訊表示事發當下，侑芯對於違禁品或是任何未知的事，是否在完全知情且同意的情況下發生。」

Chris提到，「目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人 ，侑芯以及『另一位』在場，是否還有其他同行之人，或是其他未知的相關人士。」疑似案件仍有除了謝侑芯、黃明志以外的第三人在場。他也提出疑問表示，目前僅知事發地點位於當地飯店，但尚未看見監視器或相關關鍵畫面，盼能夠早日真相大白。

謝侑芯經紀人Chris發聲全文

正義也許會遲到，但永遠不會缺席



事件爆發到現在，各種輿論都有

謾罵、嘲笑、惋惜、憤怒、不捨，等等的

這都沒關係，至少網友們關心這件事情



但是案件到現在，真相還是不明朗。

新聞報導文章底下，

有許多網友對於案情的質疑以及事件的疑點

也是我們想知道的。



回歸到事件的本身，稍作整理後的四項：

1.空白的18小時



侑芯跟我們最後連絡的時間為21號19時07分，

在此之後杳無音信。

新聞媒體報導當地警方通報案件時間為22號13時40分

目前已知的新聞訊息，

並未發現中間空白的將近18小時發生了什麼。



2.侑芯對於違禁品是否知情以及意願為何



鑑於案發至今的資訊反反覆覆，

已經算是每日一更新了。

甚至有的還會推翻先前公布的消息，

根本霧裡看花。

沒有任何資訊表示事發當下，

侑芯對於違禁品或是任何未知的事，

是否在完全知情且同意的情況下發生。



3.是否有其他人



目前唯一能確定的是現場除了兩位當事人 ，

侑芯以及「另一位」在場，

是否還有其他同行之人，

或是其他未知的相關人士。



4.相關的畫面



透過新聞，目前只知道事發是在當地的飯店。

但是監視器或是關鍵畫面，

並未表明是否有相關單位已取得或是正在調查等等的，

眼下尚未有任何相關資訊。



上述四點，只是個人單方面的疑問

並不代表家屬或是任何人

相信在真相尚未大白之前

對於真正關心侑芯的人都是一種煎熬



只求真相，僅此而已。

