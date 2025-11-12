謝侑芯猝逝前才見過面 吳宗憲證實一起拍廣告「畫面都得剪掉」

【緯來新聞網】歌手黃明志涉及網紅謝侑芯猝逝案，日前在馬來西亞自首，目前關押中，9日更遭到二度延扣。而他和謝侑芯再離開台灣前，才和吳宗憲一起拍攝廣告，對此，吳宗憲今（12日）到《綜藝OK啦》錄影時受訪證實此事。

吳宗憲到《綜藝OK啦》錄影時受訪。（圖／記者陳明中攝）

憲哥坦言兩人在黃明志回馬來西亞之前，在台灣還一起拍廣告，當時黃明志是導演，而謝侑芯也有演出，「出事以後，有人跟我說，那天在我左邊的就是謝侑芯，我心裡蠻難過的，我當時不知道她的名字，是事後同事跟我說的，我嚇了一跳！」





如今意外發生，廣告畫面也要重拍，而吳宗憲也得再多抽一天補拍畫面，原來是廣告還沒拍完，沒有謝侑芯的畫面會不連貫，因此只得將女方畫面都剪掉。談及黃明志這次被捕，吳宗憲低調說：「這個我們就不評論，因為那個狀態我不太清楚。」

