謝侑芯猝逝前熱舞片惹議！遭點名百萬辣模首度「曝光真相」

「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞五星飯店猝逝，警方在現場發現藍色藥丸與毒品，震驚各界。由於她當時與大馬歌手黃明志同處一室，外界揣測不斷，案情撲朔迷離，大馬警方今早宣布全案將往「謀殺方向」調查。近日又有網友挖出她猝逝前三天曾與7名網紅閨密一同熱舞的影片，質疑「為什麼就她走了？其他人都不出來解釋嗎？」引發輿論新一波爭議。對此，其中一名閨密Yumi.k現身回應了。





謝侑芯猝逝前「7閨密熱舞片」惹議！遭點名辣模Yumi.k現身「曝光真相」

謝侑芯（黃衣）熱舞的身影在案發前三天，曾出現在好友的貼文中。（圖／翻攝自IG＠valent_1314）

面對外界圍攻，瘋狂的質疑「其他同行者都不用出來解釋嗎？很不理解，一篇限動都沒有」、「同行者很可能也是同謀」，其中被點名的百萬辣模Yumi.k今（4）日在臉書首度打破沉默。她回應，那段被瘋傳的影片並非在馬來西亞拍攝，而是9月初她們一同前往峇里島旅遊時的畫面，「我們是9月1日去峇里島，9月5日返台，大家旅遊拍攝影片，影片拍攝了很多，有些到現在還沒發」並曬出在回程班機上拍攝的照片佐證自己行程，強調自己「這輩子目前還沒去過馬來西亞」。

謝侑芯猝逝前「7閨密熱舞片」惹議！遭點名辣模Yumi.k現身「曝光真相」

Yumi.k在臉書澄清，影片是月初一同前往峇里島旅遊時的畫面，自己沒去過馬來西亞。（圖／翻攝自Yumi.k臉書）

Yumi.k也呼籲外界不要以惡意揣測的眼光看待逝者，「希望你們是關心，不是八卦當酸民，請尊重一下逝者，講話不要那麼不留口德，要的是找真相，不是一直攻擊」。根據網友翻出的影片資料，馬來西亞DJ「VALENT 鄔唯」曾在10月19日上傳一段熱舞片段，並寫下「佳麗們請出場」，標註多位網紅，包括DJ藍星蕾、周甄娜（JENNA CHEW）、DJ Leina Lei、Yumi.k、Bunny Brownie Kao、Honeey Kui等人。影片上架僅三天後，謝侑芯便被發現身亡，引起外界懷疑兩者之間有關聯。









