謝侑芯猝逝前「跟6閨密熱舞」影片曝 G級辣模遭點名在場揭真相

謝侑芯在馬來西亞飯店內猝逝，全案目前朝謀殺罪偵辦。(圖／經紀人Chris提供)

「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞飯店內猝逝，全案目前朝謀殺罪偵辦，涉有嫌疑的歌手黃明志，凌晨現身警局投案，而她逝世前3天，還被標註在與數位網紅閨密熱舞的影片中，憾事發生後，在場的人幾乎全體噤聲，引發眾多網友不滿，被點名的網紅Yumi.k在昨晚首度針對此事做出說明。

馬來西亞DJ「VALENT 鄔唯」在10月19日上傳一段影片，內容寫著：「佳麗們請出場」，並且標註所有人的Instagram帳號，除了過世的謝侑芯，還包括DJ藍星蕾、網紅Yumi.k等人，只見一群人流輪對著鏡頭搔首弄姿，玩得相當開心，沒想到影片發布三天後，謝侑芯就在飯店浴缸中身亡，當時同行的所有人不僅沒有人針對此事發聲，還有人依舊若無其事發業配文，讓網友不解為何沒人願意站出來說出實情，質疑真相是否遭到打壓。

被點名的網紅Yumi.k，昨(4日)晚針對此事首度發聲，她澄清影片並非在馬來西亞拍攝，「你們看到的影片，我們是9/1去峇里島，9/5返台，大家旅遊拍攝影片，拍攝了很多，有些到現在還沒發」，接著強調：「我自己這輩子目前還沒去過馬來西亞」，最後更怒槓網友：「希望你們是關心，不是八卦當酸民」。

除了Yumi.k發聲還原真相，DJ藍星蕾透過限動表示得知謝侑芯死訊後，感到非常震驚與惋惜，也是看到新聞才知道消息，接著透露兩人交情，「我們曾合作過兩次，最後一次是在2個月前拍了跳舞影片，私下沒有交集」，上傳影片的馬來西亞網紅鄔唯也解釋：「你們看到iris最後跟我們合拍的那支影片，其實是兩個月前我們就拍了的，並不是那天才拍的」，坦承沒有即時回應，是完全不清楚情況，而非有所隱瞞。

