謝侑芯猝逝大馬！閨密赴「太平間擲硬幣」：不要放過任何人

謝侑芯生前好友謝薇安到馬來西亞見她最後一面。（圖／翻攝自謝侑芯、謝薇安IG）





台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞某飯店猝逝，歌手黃明志也捲入其中，並於昨（5）日凌晨投案後，將延長扣押至10日，由於目前全案仍在調查中，謝侑芯家屬暫時無法將遺體領回，而網紅好友謝薇安也親自飛到當地，並曝光真實心聲。

謝薇安在IG曬出截圖，透露自己已經到馬來西亞7天，從她分享的畫面可見，她趁著在馬來西亞的時間到太平間探望謝侑芯，並以2枚硬幣擲筊，悲傷寫下：「謝謝你有回應我...最後一程只能到這裡了」。

謝薇安公開到謝侑芯太平間擲硬幣的畫面。（圖／翻攝自謝薇安IG）

謝薇安表示，「能給的，給做到的，已盡全力」，後續就由大馬司法單位詳細調查，她也喊話對方，「不要委屈任何人，也不要放過任何人」。同時向粉絲報平安表示，目前自己仍在馬來西亞，由於昨天跑了醫院、警局、太平間等地方，「其實心情有點太沉重，沒有什麼用手機，上來報平安，謝謝大家」。

事實上，謝侑芯死因報告顯示為心臟病發離世，馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾於4日證實全案朝謀殺案方向偵辦，而黃明志作為最後與謝侑芯見面的人目前也將配合釐清案件細節，究竟事件真相如何，仍有待當地相關單位釐清。



