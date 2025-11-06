謝侑芯猝逝後onlyfans仍更新！無預警上傳3大尺度片 助理曝背後真相

謝侑芯過世後OnlyFans竟更新了。翻攝IG@irisirisss900

「護理系女神」謝侑芯上月底在馬來西亞酒店身亡，隨著案情持續曝光，歌手黃明志已經列為嫌疑犯，遭延扣調查中，引發外界高度關注，近期又有網友發現，謝侑芯離世後，她的OnlyFans帳號竟然仍有新內容更新，有3張大尺度影片上傳，對此，謝侑芯助理也發聲表示了。

外界曾猜測謝侑芯與黃明志「合作撈金」或涉及性交易，好友謝薇安也反駁，強調謝侑芯生前事業發展順利，OnlyFans月收入一度突破百萬元，不需要這麼做，她更指控黃明志事發後意圖以金錢處理，甚至在供詞中把毒品來源推給謝侑芯，並以藥物包裝為「繁體字」為由撇清責任，痛批對方「做人要有擔當」，警方則表示，兩人確實同房過夜，但未發現性侵跡象，死因仍有待進一步釐清。

謝侑芯身亡後，OnlyFans在10月22日與29日仍然持續更新內容，對此，她的好友艾妃與蔡雨潼表示，平台有排程發文功能，這些內容都是生前已經拍攝好並預排，經紀公司的小編也確認是預排內容，工作助理發聲表示，謝侑芯的相關作品都是生前完成，已經獲家屬委託由助理整理並按序發布，希望讓一路支持她的粉絲留下一份紀念，「作為陪她走完最後旅程的方式。」

謝侑芯助理發文解釋。翻攝謝侑芯OnlyFans

助理同時回應外界財務相關猜測，強調OnlyFans的收益審核及提款機制嚴謹，過往帳務都是由謝侑芯本人管理，後續款項將依法由家屬繼承，用於後事處理與照顧父母，助理呼籲外界停止過度揣測與謠傳，給予家屬空間與尊重，「希望這個帳號能成為紀念她的地方，而不是新的輿論戰場。」未來帳號將在適當時機陸續發布遺留作品，繼續陪伴想念她的粉絲。



