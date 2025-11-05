謝侑芯猝逝後onlyfans「突上傳3段大尺影片」！真相曝光

娛樂中心／巫旻璇報導

網紅謝侑芯因氣質清新、外型甜美被封為「護理系女神」。沒想到上月底在馬來西亞傳出身亡消息，震撼台馬網路社群。隨著案情陸續曝光，包含歌手黃明志涉案、現場浴缸與地面竟無水痕等疑點，引起高度關注。而近期又有網友發現，謝侑芯過世後，她的 OnlyFans 竟然出現新貼文，引發更多猜測，真相也隨之曝光。









謝侑芯猝逝後onlyfans「突上傳3段大尺影片」網全看愣！震撼真相曝光了

謝侑芯（左圖）在酒店身亡，當時歌手黃明志（右圖）也在現場。（圖／翻攝自黃明志臉書、IG@irisirisss900）

針對外界揣測謝侑芯與黃明志「合作撈金」甚至牽扯性交易，好友謝薇安出面反擊透露，黃明志事發後疑似試圖以金錢解決，甚至在供詞中想把毒品來源推給謝侑芯，還以「藥物包裝是繁體字」為理由撇清自己。她痛批黃明志把責任全丟給逝者，「做人要有擔當（Be a man）」，強調謝侑芯 OnlyFans 事業全盛時，月收入破百萬元，財務獨立根本沒有必要鋌而走險。





謝侑芯猝逝後onlyfans「突上傳3段大尺影片」網全看愣！震撼真相曝光了

閨密認為謝侑芯（上圖）在Only Fans的收入可以破百萬，沒必要出國做性交易。（圖／翻攝自謝侑芯IG）









此外，根據事發當天時間軸與現場資訊，謝薇安表示當時怎麼都聯絡不到謝侑芯，懷疑黃明志未第一時間說明。《星洲網》曾引述消息指出，警方不排除兩人在房內吸毒、甚至有親密行為的可能，不過《中國報》引述警方說法，指兩人確實同房過夜，但沒有發現性侵跡象。至於死因，院方過去提到疑似「心臟驟停」，但親友認為她身體健康狀況良好，難以接受這樣的說法。

至於身後帳號仍有內容更新的傳聞，部分網友發現謝侑芯的 OnlyFans 在10月22日與29日仍上傳作品。對此好友艾妃與蔡雨潼出面回應，表示社群平台可以排程發文，且經紀公司的小編也確認過，是生前預排的內容，並非異常狀況。





謝侑芯猝逝後onlyfans「突上傳3段大尺影片」網全看愣！震撼真相曝光了

謝侑芯的工作助理10月31日發聲。（圖／翻攝自謝侑芯 OnlyFans）





針對外界對於謝侑芯 OnlyFans 帳號仍持續更新的疑問，謝侑芯的工作助理10月31日也發聲，並調相關內容皆為生前已完成的作品。助理表示，已獲家屬委託，負責整理並依序發布謝侑芯生前拍攝、排程好的內容，目的是讓一路支持她的粉絲能留下一份紀念，「作為陪她走完最後旅程的方式」。助理同時澄清帳務問題，指出 OnlyFans 平台審核及提款流程嚴謹，過往收益均由謝侑芯本人管理，後續相關款項也會依規定由法定繼承人接手，用於處理後事與照顧父母。





謝侑芯猝逝後onlyfans「突上傳3段大尺影片」網全看愣！震撼真相曝光了

謝侑芯OnlyFans 帳號還有更新影片。（圖／翻攝自謝侑芯 OnlyFans）









助理也向外界表達感謝，感謝粉絲一路支持，並呼籲外界停止過度揣測與評論，給予家屬空間，「希望這個帳號能成為紀念她的地方，而非新的輿論戰場」。未來帳號將在適當時間陸續發布遺留作品，讓粉絲能保存她的影像，並讓她留下的光與笑容，繼續陪伴大家。

