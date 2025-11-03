謝侑芯猝逝案延燒！娃娃曾受邀大馬「對方提供違禁品」 發6聲明澄清
台灣31歲網紅謝侑芯日前於馬來西亞猝逝，震驚社群與演藝圈。事件持續延燒，音樂人黃明志因在場被外界關注為關鍵人物之一，相關人士也陸續發聲。台灣成人女優娃娃（本名翁雨澄）於3日晚間在Threads社群平台發文，針對外界臆測她涉入此案的傳聞做出澄清，並以六點聲明回應爭議。
娃娃在聲明中指出，今年三月曾因個人喜歡的偶像邀約，前往馬來西亞旅遊。她強調，整趟行程皆為私人性質，並未收取任何費用，也非出於工作安排，更非所謂第三方介紹或「陪伴性質」的行為。她坦言，雖然自己因職業身分而常被貼上標籤，但這趟旅程單純是基於偶像崇拜與個人情感所做的選擇，與職業身份無關。
「我沒有收錢，純粹是因為對偶像的喜愛而赴約。」她強調，即便自己是成人女優，也有選擇交友與紀錄人生的自由。她坦率表示，從未奢望能與對方發展進一步關係，深知「我根本沒有這個資格」，但她無法接受的是欺騙行為，語氣中流露出不滿與失望。
聲明中，她也提到每個人對交友與界線的看法不同，「有些人可以接受，有些人不行」，她表示尊重所有人的選擇與界線，並希望外界也能尊重她作為一個平凡人的情感與行為。
針對最受關注的違禁品問題，娃娃做出明確澄清。她表示，所有接觸到的相關物品都是在抵達馬來西亞後由對方提供，她本人從未攜帶任何違禁品出入境。無論是在台灣出境時，或是馬來西亞入境時，皆未曾違反任何海關規定，強調自己清白無辜。她也特別指出，外界傳聞中所提及的「飲料網紅」，並非牽線人或中間人，「我不是她引薦的，也不是去賺錢或陪人，我是受本人親自邀請才出國的。」
娃娃在文末表示，這篇聲明將是她針對整起事件的最終回應，未來不會再就此案發表任何言論。她也懇請關心她的朋友給她一些時間，讓自己能夠調適心情，回歸平靜生活。
看更多 CTWANT 文章
范姜彥豐現身直播曝暴瘦11公斤 苦嘆婚變壓力大
TRASH揭開音樂新篇章 林頤原記錄成長與夢想的轉折
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
其他人也在看
黃明志疑涉毒捲命案 警局被捕照曝光！
黃明志疑涉毒捲命案 警局被捕照曝光！EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
排尿困擾多年 竟是三期攝護腺癌
75歲李先生多年來飽受排尿困擾，攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，兩度接受傳統隨機切片，皆未發現癌細胞。然而，PSA指數逐步上升，醫師建議進一步檢查，發現病灶位於傳統切片難取樣的攝護腺前區，確診為第三期攝護腺癌。中時新聞網 ・ 2 小時前
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識造咖 ・ 1 天前
黃明志捲命案！謝侑芯經紀人曝「未全程陪同」原因
Chris在貼文中回應外界對其「未全程陪同藝人」的疑問。他表示，事實上，經紀人的職責極為多元與細緻，既要確保工作安全與合約合規，也要尊重藝人的獨立與自由，「我不是吸血鬼，不會干涉或限制旗下藝人的生活或人際往來。」Chris指出，他們尊重藝人承接工作的自主權，也尊重...CTWANT ・ 22 小時前
台女自曝「3月被邀去馬來西亞內幕」被說服嘗試那些東西
31歲網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，消息震驚演藝圈。事件持續延燒之際，有「台灣最強AV女優」之稱的娃娃（翁雨澄）2日晚間突然在Threads上發文，雖未點名，但內容指涉「三月曾被邀請到馬來西亞參加神秘旅行」，並提及被對方說服「嘗試那些東西」，貼文一出引發外界高度關注與揣測，不少網友懷疑她暗指的對象是否與謝侑芯案件有關。中時新聞網 ・ 10 小時前
謝侑芯命案現場曝！遭疑「連結黃明志撈金」 閨密怒：她靠1事月入百萬
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志也捲入此案，疑點重重引起熱議。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安更爆料黃明志最初想用錢將新聞壓下，甚至將毒品推到死者身上。對於外界質疑謝侑芯當伴遊、性交易，謝薇安也透露謝侑芯在Only Fans巔峰期的收入月破百萬，不需要靠性交易生活。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前
移工廚餘釀巨災／越南移工廚餘恐成禍根 揭台中非洲豬瘟疫調內幕
台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心經採驗檢測、DNA定序，指向中國、越南病毒株，與辦案單位追蹤查獲越南移工廚餘的方向不謀而合。本刊掌握，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農也自曝「只有燒柴」，加上廚餘烹煮紀錄不明，豬農對廚餘來源也交代不清，辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工食用來源不明的肉製品，很可能就是這次非洲豬瘟病毒罪魁禍首。此外，不只獸醫給藥便宜行事，包括廚餘烹煮、上傳紀錄都可能涉及造假，檢調人員正進一步釐清偽造文書的刑責。鏡週刊Mirror Media ・ 47 分鐘前
台女受邀遊大馬「對方提供違禁品」 列6點心碎控：被當玩具
近日31歲台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，消息震驚演藝圈。音樂人黃明志捲入其中成為關鍵人之一，台灣成人女優娃娃（翁雨澄）3日在Threads上發文，透露今年三月曾受邀到馬來西亞旅遊，雖未直接點名，但提到多個關鍵字依舊引發討論，她也提出6點面對外界質疑的聲音。中時新聞網 ・ 5 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
動保處人員擅自清消非洲豬瘟案場 中市：無人下令但市府難辭其咎
台中動保處人員擅闖非洲豬瘟案例場清消，台中市副市長黃國榮今天（3日）說，這件事沒人下令，市府對發生這件事感到不可思議，但市府難辭其咎，農業局應負督導不周責任，將全面從重究責。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
台最強女優受邀遊大馬「他提供違禁品」被當玩具 心碎列6點：沒有收錢
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。被外界封為「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃），3日發文爆料，今年3月曾受邀到馬來西亞旅遊，面對質疑的聲音，她發布6點聲明「所有相關違禁品都是去馬來西亞後對方提供的」，雖未指名道姓，相關線索引起眾人議論。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
威力彩開獎了！11/3中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114088期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為35、30、18、32、20、04，第二區為04。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳日前與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣約吃炸雞喝燒啤，甚至舉杯互敬「交杯酒...聯合新聞網 ・ 14 小時前
天災不斷花蓮觀光人潮"雪崩式下滑" 鋼管紅茶1天僅賣4.5杯
生活中心／趙永博 花蓮報導花蓮這兩年經歷0403大地震、颱風和光復水災，嚴重影響當地觀光消費。過去最熱鬧的金三角商圈，已看不到大排長龍的景象，鋼管紅茶店一整天只賣4、5杯飲料，還有許多店面要出租。不過，有泡泡冰店趁機轉型，搬到交通更方便、環境更好的店面，希望能吸引新客群上門。民視 ・ 5 小時前
烏日縱火惡煞被起底！有竊盜、妨害自由前科 曾追車亮警棍恐嚇人
台中烏日區母女命喪火窟，疑涉縱火64歲許姓男子落網後被起底，竟是有竊盜、妨害自由前科的問題人物，6年前曾因行車糾紛追車亮出伸縮警棍恐嚇他人，當時他以「精神狀況不佳、經濟困難」為由求情，又以3萬元與被害人和解才獲得緩刑，如今釀2命悲劇，令社會譁然。自由時報 ・ 8 小時前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 9 小時前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前