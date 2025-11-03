謝侑芯猝逝案延燒！娃娃曾受邀大馬「對方提供違禁品」 發6聲明澄清

台灣成人女優娃娃。（圖／翻攝IG／princessdolly0428.tw）

台灣31歲網紅謝侑芯日前於馬來西亞猝逝，震驚社群與演藝圈。事件持續延燒，音樂人黃明志因在場被外界關注為關鍵人物之一，相關人士也陸續發聲。台灣成人女優娃娃（本名翁雨澄）於3日晚間在Threads社群平台發文，針對外界臆測她涉入此案的傳聞做出澄清，並以六點聲明回應爭議。

娃娃在聲明中指出，今年三月曾因個人喜歡的偶像邀約，前往馬來西亞旅遊。她強調，整趟行程皆為私人性質，並未收取任何費用，也非出於工作安排，更非所謂第三方介紹或「陪伴性質」的行為。她坦言，雖然自己因職業身分而常被貼上標籤，但這趟旅程單純是基於偶像崇拜與個人情感所做的選擇，與職業身份無關。

「我沒有收錢，純粹是因為對偶像的喜愛而赴約。」她強調，即便自己是成人女優，也有選擇交友與紀錄人生的自由。她坦率表示，從未奢望能與對方發展進一步關係，深知「我根本沒有這個資格」，但她無法接受的是欺騙行為，語氣中流露出不滿與失望。

聲明中，她也提到每個人對交友與界線的看法不同，「有些人可以接受，有些人不行」，她表示尊重所有人的選擇與界線，並希望外界也能尊重她作為一個平凡人的情感與行為。

針對最受關注的違禁品問題，娃娃做出明確澄清。她表示，所有接觸到的相關物品都是在抵達馬來西亞後由對方提供，她本人從未攜帶任何違禁品出入境。無論是在台灣出境時，或是馬來西亞入境時，皆未曾違反任何海關規定，強調自己清白無辜。她也特別指出，外界傳聞中所提及的「飲料網紅」，並非牽線人或中間人，「我不是她引薦的，也不是去賺錢或陪人，我是受本人親自邀請才出國的。」

娃娃在文末表示，這篇聲明將是她針對整起事件的最終回應，未來不會再就此案發表任何言論。她也懇請關心她的朋友給她一些時間，讓自己能夠調適心情，回歸平靜生活。

