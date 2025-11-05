謝侑芯猝逝案改以謀殺偵辦！家屬可申請境外補償金20萬 3大流程曝

娛樂中心／綜合報導

謝侑芯身亡。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝「謀殺」方向偵辦，涉案的馬籍藝人黃明志也於今（5日）凌晨現身投案。而她若確定是遭人殺害，依法家屬可以申請境外補償金20萬。「境外補償金」是當國人在境外遭人殺害，犯罪被害人確定於台灣地區設有戶籍，且未為遷出國外登記。故意行為依行為時我國法律有刑罰規定，境外補償金的金額為新臺幣20萬元。

黃明志到案。（圖／翻攝自黃明志IG）

「境外補償金」申請人為被害人的父母、配偶及子女為第1順位申請人。據«犯罪被害人權益保障法第62條第1項»規定，申請犯罪被害補償金者，應以書面並檢附相關證明文件，向犯罪地之審議會為之。但申請境外補償金者，應向犯罪被害人在我國戶籍所在地之審議會為之。所以申請三步驟必須第一要以「書面」方式，第二需簽名或蓋章，最後再向「戶籍所在地」的地方檢察署犯罪被害人補償審議會提出申請。

而黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。據悉，謝侑芯命案爆發後，警方立即動員重案組D9介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。據《中國報》報導，馬來西亞警方的「重案組D9」，是專責處理嚴重與組織性犯罪的菁英單位，負責範圍涵蓋謀殺、重傷、綁架、重大搶劫等高層級刑案，被視為當地警方最核心，近年轉型為「特別調查組」，任務聚焦於跨領域、高難度及需要特殊偵查技術的案件。

