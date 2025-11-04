謝侑芯猝逝案轉謀殺！黃明志遭大馬通緝 醫重話：毒品最可怕是「重寫大腦」他仍選擇跨過去

大馬歌手黃明志今遭警方通緝，醫師發文狠批「尿液不會說謊」，強調這不是陷害，而是選擇的代價。（翻攝自IG/namewee）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，事件持續延燒！大馬警方今（4日）正式對黃明志發布全國通緝令，原因是他在尿液檢測中驗出4種毒品陽性反應。一名大馬急診醫師直言：「尿液驗出陽性，就代表毒品真的進入過體內，這不是陷害，是選擇！」語出驚人，引發熱議。

警方追緝6小時未果 黃明志列通緝名單

31歲的「護理女神」謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，警方在現場查獲9顆藍色藥丸，初步判定為搖頭丸。同行的黃明志隨後被帶回進行尿檢，結果顯示體內含有4種毒品成分。

警方依法起訴並交保後，展開追緝超過6小時仍未逮捕，目前已將他列入全國通緝名單，全案以謀殺罪方向偵辦，震撼演藝圈。

醫師重話點醒：不是陷害，而是「選擇」

大馬急診醫師秦梓維今發文指出：「尿液驗出陽性，代表毒品真的進入過體內。」他強調，這不是一個被陷害的故事，而是「明知危險卻仍選擇跨過去的結果」。

秦醫師進一步解釋，毒品最可怕的地方不只是違法，而是會「重寫大腦的獎勵系統」。當神經通路被毒品改變後，現實生活中的快樂感會漸漸消失，只有毒品才能帶來短暫興奮，這正是成癮（addiction）的生理機制。

秦醫師指出，自己在急診室見過太多吸毒後陷入幻覺、昏迷甚至喪命的案例，許多家屬無法接受這樣的結果，但現實殘酷：「毒品不分好人壞人，染上就是毀滅。」

他語重心長地說：「名氣不能豁免法律，娛樂不能麻痺良知，身體也不會替任何人說謊。」

