謝侑芯猝逝滿月回家了！家屬代表「護送骨灰回台灣」後事規劃曝光
記者徐珮華／綜合報導
「護理系女神」謝侑芯猝逝馬來西亞，上月22日被發現陳屍在吉隆坡某高級酒店客房浴室，家屬代表自台灣趕赴當地，本月16日領出其遺體，並於同日上午10點半完成火化儀式。時隔6天，謝侑芯今（22）日中午回家了。
根據《中國報》報導，謝侑芯律師陳俊達證實家屬代表今日上午9時許帶著骨灰搭上返台班機，並於下午1至2時許返抵台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處早前也證實，返台相關文件及手續已在本週順利完成。謝侑芯經紀人Chris日前表示，家屬將她帶回台灣後，將舉辦私人悼念儀式送別。
至於謝侑芯死前一天與他同住的黃明志，一度被列為嫌疑人，不過歷經9日延扣仍查無犯罪證據，本月13日下午獲口頭保釋，重獲自由身。日前他發文坦言工作全數被取消至明年底，就連已完成的農曆新年賀歲曲也因贊助商撤出喊卡，無奈公開求職，苦喊「有收入就好了」。
更多三立新聞網報導
金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣
金馬紅毯／王品澔暴瘦現身！甩不倫疑雲吐心聲 鏡頭前公開「表白」
周子瑜被黃安害慘！親媽昔「1句話展現高EQ」洩TWICE來台開唱心聲
黃明志明年底前「工作全取消」！失業慘況曝光 公開求職：有收入就好
其他人也在看
謝侑芯骨灰今早抵台 相關手續本週完成
距離台灣女網紅謝侑芯在馬來西亞意外離世已近一月，其骨灰終於返回故土。家屬代表於火化儀式結束六天後，親自護送骨灰搭機返台，並於今（22日）中午順利抵達。鏡報 ・ 13 小時前
慈大傳播畢業製作 傳遞深情生命故事
一年一度慈濟大學傳播系畢業展，昨天下午在台北剝皮寮歷史街區演藝廳開幕，一連展出三天。今年以《微光成炬》為策展主題，有馬來西亞學生因為這樣，更深入家中年邁長輩的生命故事，以及當地文化建築與古蹟，甚至...大愛電視 ・ 1 天前
私大境外生爭奪戰 口碑成關鍵
少子化嚴重衝擊高教，境外生成為各大學積極爭取的重要學生來源。「2025私立大學校院校長會議」21日在輔仁大學舉行，討論議題聚焦海外招生與境外生輔導等議題。多所私大均認為，「口碑效應」是招生關鍵，如何協助學生適應在台生活，考驗校方配套能力。中時新聞網 ・ 1 天前
少子化壓力大 私立大學搶攻越南與南向市場吸引境外生
銘傳大學國際暨產推副校長李藍瑜表示，校內外籍學位生主要來自越南、馬來西亞、印尼、泰國與日本，其中越南近年成為重點國家，反觀過去人數最多的馬來西亞，則逐漸減少。淡江大學國際事務副校長陳小雀則說，目前兩岸關係緊張，導致大陸與澳門學生大幅減少，香港與馬來西亞學...CTWANT ・ 1 天前
影／李多慧穿緊身衣秀凹凸曲線 高鐵站熱舞險錯過末班車
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）上週在社群PO出，一則在高鐵左營站熱舞的影片，當時她身穿黑絲透視的衣服，好身材若隱若現，讓...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，經家屬與律師處理相關程序後，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。律師...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
楊謹華大方穿比基尼上街！47歲身材超辣「還有川字腹肌」 網嘆：要多自律才行
藝人楊謹華近期飛往歐洲度過長假，在社群平台陸續分享出遊照片，張張都流露輕鬆愉快的心情。在其中一組照片中，她身穿比基尼搭配長褲，在池邊悠閒躺下休息，難得展現出保養有成的好身材，讓網友紛紛驚嘆「狀態太好了」！姊妹淘 ・ 1 天前
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 19 小時前
50歲男每天動仍骨鬆！竟是「1器官」受傷 骨頭恐比老人脆
骨質疏鬆不是老人專利！腎臟科醫師林軒任分享，一名50多歲做體力活的勞動者，平時運動量充足，健檢卻顯示骨質疏鬆，讓他相當困惑，進一步檢查才知是腎臟問題，因為腎臟不只負責排毒，更是骨骼健康的關鍵，當腎功能下降或患腎臟病，會造成骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三 試／唐勝一
唐勝一 臨近中飯，秋香領來保姆仇嫂，指了指臥病在床的婆婆：“往後就勞你照顧她的起居。”仇嫂點頭應著：“放心，我台灣好報 ・ 14 小時前
倒三角路口未停讓釀禍！「阿公阿嬤」下課遇撞
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭縣冬山鄉二十一日下午發生一起嚴重車禍，五十四歲杜姓男子駕駛…中華日報 ・ 14 小時前
綠：李有財疑涉高市廢棄物傾倒案 將依規開除黨籍
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。中央社 ・ 15 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 3 小時前
金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲狀態太霸氣
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，《民視新聞網》帶您一起搶先看紅毯百花綻放的注目焦點，搶先登場的是主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐現身，除此之外今年以《地母》超反差演出入圍影后的范冰冰是否踏上星光紅毯也成為外界瘋狂討論的焦點。民視 ・ 13 小時前