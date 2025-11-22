謝侑芯猝逝滿月回家了！家屬代表「護送骨灰回台灣」後事規劃曝光

記者徐珮華／綜合報導

「護理系女神」謝侑芯猝逝馬來西亞，上月22日被發現陳屍在吉隆坡某高級酒店客房浴室，家屬代表自台灣趕赴當地，本月16日領出其遺體，並於同日上午10點半完成火化儀式。時隔6天，謝侑芯今（22）日中午回家了。

謝侑芯在馬來西亞猝逝。（圖／翻攝自謝侑芯臉書）

根據《中國報》報導，謝侑芯律師陳俊達證實家屬代表今日上午9時許帶著骨灰搭上返台班機，並於下午1至2時許返抵台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處早前也證實，返台相關文件及手續已在本週順利完成。謝侑芯經紀人Chris日前表示，家屬將她帶回台灣後，將舉辦私人悼念儀式送別。

謝侑芯遺體完成火化，骨灰被家屬帶回台灣。（圖／《中國報》提供）

至於謝侑芯死前一天與他同住的黃明志，一度被列為嫌疑人，不過歷經9日延扣仍查無犯罪證據，本月13日下午獲口頭保釋，重獲自由身。日前他發文坦言工作全數被取消至明年底，就連已完成的農曆新年賀歲曲也因贊助商撤出喊卡，無奈公開求職，苦喊「有收入就好了」。

