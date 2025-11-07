謝侑芯猝逝為何兩周後才轉謀殺案？大馬官方解釋了

台灣「護理女神」網紅謝侑芯日前傳出在馬來西亞驟逝，原先傳出是心臟問題，後傳出歌手黃明志在場，且事發兩星期後，當地警方宣布該案不會往性侵罪名偵辦，而是謀殺案。為何要等兩周才轉為謀殺案？當地內政部長拿督斯里賽夫解釋原因，澄清因為要謹慎、符合程序，才花了一點時間。

據《中國報》報導，內政部長拿督斯里賽夫受訪表示，遇到案件時當地的SOP就是要進行法律分類，而這是最重要的程序，需掌握完整初步證人的供詞和證據後、經過審慎評估後，才能確定要引用哪些適當法律條文，確立辦案調查主軸，是最花時間的一環。

內政部長拿督斯里賽夫更表示，最重要的是警方偵辦的方向是否正確，而遇到複雜案件時，更需拿捏確認，「調查方向有時不止一個，有時可能是兩個，甚至三個並行展開。只有在調查結束後，調查報告才能最終定稿。這就是調查的流程」。

而黃明志出事後，他原本被列為今年年底金門跨年晚會的壓軸歌手，金門縣府文化局因顧及活動形象、社會觀感，活動廠商已經主動提出要更換黃明志，改由其他歌手代打。他先前曾接受北市觀傳局宣傳觀光，觀傳局長余祥回應，北市府秉持「反毒零容忍」的立場，已下架過去合作影音，並發文要求黃明志經紀公司，同步下架黃明志頻道上和北市觀傳局合作的影片。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

