謝侑芯猝逝疑雲！黃明志口供曝光 警擬申請二度延扣

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯的猝死案而被警方扣押，並協助調查。隨著首個延扣期即將於10日結束，當地警方透露擬申請第二次延扣，而黃明志的口供內容也隨之曝光。

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的猝死案。（圖／翻攝黃明志臉書）

據《中國報》報導，黃明志在警方的口供中表示，10月22日下午1時40分，他與謝侑芯正在討論拍攝內容，謝侑芯表示想要稍微沖洗一下，隨後便進入廁所。30分鐘後，黃明志察覺異常，進入廁所時發現謝侑芯已經躺在浴缸內，經過心肺復甦術仍未能挽救她的生命，之後他才報警求助。

謝侑芯在飯店浴缸猝逝，黃明志捲入此案。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）

而據《星洲網》報導，金馬警區主任沙紮裡助理總監於9日表示，警方計劃在10日延扣期滿後，向法庭申請再次延扣黃明志，延扣地點仍為金馬警局內。對此，黃明志的委任律師鄭清豐尚未回應。

黃明志5日凌晨現身警局到案說明。（圖／翻攝黃明志臉書）

鄭清豐先前受訪時表示，自黃明志被延扣以來，自己沒有與對方會面，已近90小時未與他接觸，暫時無法得知其身心狀態，且雙方的溝通受到法律職業特權保護，內容不得隨意披露。

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

