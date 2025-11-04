謝侑芯猝逝轉列「謀殺」偵辦 黃明志遭通緝疑潛逃

大馬鬼才歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案。（圖／翻攝自黃明志臉書）





大馬鬼才歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，繼先前爆出黃明志在現場遭搜出毒品後，今（4日）馬來西亞警方證實，由於案件疑點重重，已將全案正式從意外猝死轉為「謀殺」方向偵辦。吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，黃明志目前尚未露面，「我們相信他已經潛逃」，當地警方宣布對他發布通緝令。

網紅謝侑芯於上月22日被發現倒臥在飯店房間內，原先通報為心臟驟停猝死，但在大馬警方深入調查後，發現諸多疑點，成為案情轉向「謀殺」的關鍵。包括謝侑芯被發現時倒臥在「沒有水且異常整潔」的浴缸內。警方高度懷疑遺體曾被移動。

醫院初步通報為心臟病發，但家屬堅稱謝侑芯平日身體健康，對猝死原因感到不單純。根據《陽光日報》報導，案件升級為謀殺後，吉隆坡總警長拿督法迪爾透露，黃明志在透過媒體與社群得知調查進度後，始終沒有主動露面。法迪爾表示：「我們相信他已經潛逃。」並證實警方將對黃明志進行拘提，以釐清所有案情細節。

黃明志先前供稱，他第一時間有幫謝侑芯進行心肺復甦術（CPR），但在救護車抵達時，他神情慌張想離開飯店，遭警方攔下後才被搜出9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸，且後續尿檢呈陽性反應。

案件從猝死升級為謀殺，加上黃明志遭到大馬警方通緝，也讓外界相當關注，希望能早日調查出真相。

