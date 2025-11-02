謝侑芯猝逝黃明志在場 好友「最強奶媽」揭實情怒轟：根本心裡有鬼

謝侑芯日前在馬來西亞猝逝。（圖／翻攝IG／irisirisss900）

曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，享年31歲，消息震驚台馬兩地。未料案情持續延燒，最新進展顯示，謝侑芯出事當時，馬來西亞歌手黃明志也在現場，並在警方進一步調查中，驗出安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等四種毒品呈陽性反應。「最強奶媽」的網紅、謝侑芯好友謝薇安，則在社群上開嗆黃明志「根本就是心裡有鬼！」

據警方透露，謝侑芯當時被發現倒臥在吉隆坡一家五星級飯店的浴缸中，現場同時發現9顆疑似毒品的藍色藥丸。警方後續對黃明志進行驗尿，結果顯示其對多種毒品反應呈陽性。儘管如此，黃明志於2日透過社群發表聲明否認吸毒與持有毒品，並表示：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。」他強調一切靜待警方檢驗報告出爐，預估還需兩到三個月釐清真相。

此外，黃明志也在聲明中自爆「這幾天遭到勒索（blackmail）」，不過馬來西亞金馬警區主任沙扎里助理總監對此回應僅以「沒有」兩字駁斥，對黃的說法形成反差。

「最強奶媽」謝薇安。（圖／翻攝IG／謝薇安）

事件曝光後，與謝侑芯私交甚篤的網紅謝薇安亦在社群上情緒激動，對黃明志發文表示不滿，「他X的，我真的以跟你合作過為恥！」。她在社群發文怒斥：「X！我上禮拜一就敲你，問你侑芯在哪裡，你們有沒有聯絡！」沒想到黃明志的反應令人起疑，「裝死完全不回應，根本就是心裡有鬼！」

謝侑芯好友開嗆黃明志。（圖／翻攝IG／謝薇安）

